Æ£°æÍÛÌé¡¢2Éô¹ß³Ê¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤«¤éÌ¾¸Å²°Éüµ¢!¡Ö1Ç¯È¾Á°¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¡Ä¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï15Æü¡¢DFÆ£°æÍÛÌé(24)¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë23Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¡£24Ç¯1·î¤Ë¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤¬2Éô¤Ë¹ß³Ê¡£DF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤â²£ÉÍFM¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤âµ¢¹ñ¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡14Æü¤è¤ê¤¹¤Ç¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ£°æ¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö1Ç¯È¾Á°¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ÇºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¡¢¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
