蛙亭、かが屋、コットンら35組、『キングオブコント』準決勝進出！ 初進出は10組
9月4日・5日に開催される『キングオブコント2025』準決勝に、蛙亭、かが屋、コットンほか35組の進出が決定。初進出は10組となる。
【写真】『キングオブコント2025』や団、ロコディら実力派がエントリー表明会見に集結！
2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している“日本一のコント芸人”を決める大会『キングオブコント』。昨年大会は5度目の決勝進出となったラブレターズが、2位にわずか1点差という史上最高の大接戦を制し、歴代最多のエントリー数3139組の頂点に輝いた。
このたび、準々決勝を突破し準決勝に進出する35組が決定した。初めて準決勝に進出するのは、オニイチャン、喫茶ムーン、ぎょねこ、さんぽ、ダブルアート、トム・ブラウン、破壊ありがとう、ベルナルド、リバーマン。さらに、コンビとしては初の準決勝進出となったジェラードンをあわせた計10組となる。
準々決勝から参戦した過去のファイナリスト組からはうるとらブギーズ、蛙亭、かが屋、コットン、ザ・マミィ、しずる、シティホテル3号室、そいつどいつ、男性ブランコ、ななまがり、ファイヤーサンダー、モンスターエンジン、や団、ロングコートダディが進出する。
準決勝の観覧チケットは、8月16日11時より「FANYチケット」で先行受付を開始。さらに、より多くの人が大会を楽しめるよう、準決勝の一部を配信予定だ（※ライブ配信ではありません）。配信チケットは、8月27日10時より「FANY Online Ticket」にて発売される。
■準決勝進出（35組 ※50音順）
相性はいいよね、青色1号、イノシカチョウ、うるとらブギーズ、えびしゃ、おおぞらモード、オニイチャン、蛙亭、かが屋、元祖いちごちゃん、喫茶ムーン、ぎょねこ、コットン、ザ・プラン9、ザ・マミィ、さんぽ、ジェラードン、しずる、シティホテル3号室、セルライトスパ、そいつどいつ、ダブルアート、男性ブランコ、トゥリオ、トム・ブラウン、ななまがり、破壊ありがとう、ファイヤーサンダー、ベルナルド、マイスイートメモリーズ、モンスターエンジン、や団、リバーマン、レインボー、ロングコートダディ
求人ボックスpresents『キングオブコント2025』準決勝は、東京・ニッショーホールにて9月4日・5日開催。
