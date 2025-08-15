【「月刊プリンセス」50周年記念ポップアップショップ at マンガ展】 【東京会場 マンガ展 渋谷】 開催期間：9月5日～9月28日 開催場所：MAGNET by SHIBUYA109 【大阪会場 マンガ展 天王寺】 開催期間：10月3日～10月26日 開催場所：天王寺ミオ 本館 6F 入場料：無料

「月刊プリンセス」刊行50周年を記念したポップアップショップを東京・大阪にて開催される。東京会場は、9月5日から9月28日の期間、MAGNET by SHIBUYA109にて開催。大阪会場は10月3日から10月26日の期間、天王寺ミオ 本館 6Fにて開催となる。

本ポップアップショップでは、数々の名作を集めた50周年記念オリジナルグッズが販売される。また、東京会場では9月7日に「薔薇王の葬列」菅野文氏と「タブロウ・ゲート」鈴木理華氏によるサイン会が実施予定。大阪会場では10月4日に「刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営」のikra氏、「茉莉花官吏伝～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～」の高瀬わか氏がサイン会の開催を予定している。

「月刊プリンセス」50周年記念ポップアップショップ at マンガ展 開催概要

【東京会場】マンガ展 渋谷

会期：2025年9月5日(金)～9月28日(日)

時間：10:00～21:00

会場：MAGNET by SHIBUYA109 5F (〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10)

【大阪会場】マンガ展 天王寺

会期：2025年10月3日(金)～10月26日(日)

時間：10:30～20:30

会場：天王寺ミオ 本館 6F (〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39)

【入場】

無料

【販売商品】

Coming soon...

【主催】株式会社TORICO

【協力】秋田書店

【お問い合わせ】https://www.manga10.com/contact

SPECIAL EVENT 1

【東京会場サイン会】「薔薇王の葬列」菅野文先生／「タブロウ・ゲート」鈴木理華先生

【開催スケジュール】

2025年9月7日（日）

MAGNET by SHIBUYA109 5F イベントスペース

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F

「薔薇王の葬列」菅野文先生 リアルサイン会

【第1部】集合時間11:40 / 開始時間 12:00

【第2部】集合時間12:20 / 開始時間 12:30

【第3部】集合時間12:50 / 開始時間 13:00

【第4部】集合時間13:20 / 開始時間 13:30

「タブロウ・ゲート」鈴木理華先生 リアルサイン会

【第1部】集合時間14:40 / 開始時間 15:00

【第2部】集合時間15:20 / 開始時間 15:30

【第3部】集合時間15:50 / 開始時間 16:00

【第4部】集合時間16:20 / 開始時間 16:30

※菅野文先生、鈴木理華先生両サイン会への同時申込も可能です。

※各回完全入れ替え制です。

※各回の集合時間を厳守して会場までお越しいただきますようお願い申し上げます。

※サイン会の会場は「マンガ展 渋谷」と同じMAGNET by SHIBUYA109にございますが、別スペースです。サイン会当日も「マンガ展 渋谷」にお越しいただき自由に展示や物販をご利用いただくことが可能です。ただしサイン会の会場にはサイン会ご参加者様しかお入りいただけません。

【申込方法】抽選申込制（各回定員制）

抽選にエントリーいただき、当選者様のみ、当選メールから事前にマンガ展ストアにてサイン会参加条件商品を対象商品をWEB注文いただきます。

サイン会では、対象商品にお宛名入りでサイン入れを行っていただきます。

【対象商品】

B4判複製原稿／2,200円

※商品はサイン会当日に会場でのお渡しとなります。

【抽選申込スケジュール】

エントリー期間：2025年8月15日(金)19:00～2025年8月20日(水)23:59

当落発表：2025年8月22日(金)頃

販売方法：ご当選者様にのみメールでご連絡いたします。

SPECIAL EVENT 2

【大阪会場サイン会】「刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営」ikra先生／「茉莉花官吏伝～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～」高瀬わか先生

【開催スケジュール】

2025年10月4日(土)

マンガ展 天王寺／天王寺ミオ 本館 12F

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39 12F

「刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営」ikra先生 リアルサイン会

【第1部】集合時間11:40 / 開始時間 12:00

【第2部】集合時間12:20 / 開始時間 12:30

【第3部】集合時間12:50 / 開始時間 13:00

【第4部】集合時間13:20 / 開始時間 13:30

「茉莉花官吏伝～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～」高瀬わか先生 リアルサイン会

【第1部】集合時間14:40 / 開始時間 15:00

【第2部】集合時間15:20 / 開始時間 15:30

【第3部】集合時間15:50 / 開始時間 16:00

【第4部】集合時間16:20 / 開始時間 16:30

※ikra先生、高瀬わか先生両サイン会への同時申込も可能です。

※各回完全入れ替え制です。

※各回の集合時間を厳守して会場までお越しいただきますようお願い申し上げます。

※サイン会の会場は「マンガ展 天王寺」と同じ天王寺ミオ本館にて開催いたしますが、異なるスペースです。サイン会当日も「マンガ展 天王寺」にお越しいただき自由に展示や物販をご利用いただくことが可能です。ただしサイン会の会場にはサイン会ご参加者様しかお入りいただけません。

【申込方法】抽選申込制（各回定員制）

抽選にエントリーいただき、当選者様のみ、当選メールから事前にマンガ展ストアにてサイン会参加条件商品を対象商品をWEB注文いただきます。

サイン会では、対象商品にお宛名入りでサイン入れを行っていただきます。

【対象商品】

B4判複製原稿／2,200円

※商品はサイン会当日に会場でのお渡しとなります。

【抽選申込スケジュール】

エントリー期間：2025年9月5日(金)19:00～2025年9月10日(水)23:59

当落発表：2025年9月12日(金)頃

販売方法：ご当選者様にのみメールでご連絡いたします。