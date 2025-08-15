キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ、俳優以外で就きたい職業とは？
Netflixドラマ『ウェンズデー』で、ジェナ・オルテガ演じる主人公ウェンズデーの母モーティシアを演じ、その美魔女ぶりを披露しているキャサリン・ゼタ＝ジョーンズ。最新のインタビューで、俳優以外に就きたい職業を明かした。
【写真】ティム・バートンと並んでポーズをとる大胆ドレスのジェナ
この度People誌でキャサリンがジェナと対談。ジェナから俳優以外にやりたい仕事を聞かれ、「おそらく建築とインテリアデザインだと思うわ、私の美しいジェナ」と明かし、「情熱を傾けているから、学位を取るためにオンラインコースを取ろうかと思っているの」と告白した。
これにジェナは、「私の部屋に来たら、誰も住んでいないと思われそう。本が床中に散らばっているだけなんです」と打ち明け、手伝って欲しいとコメント。するとキャサリンも、「寸法や好みを教えて！ 素敵なアイディアをいくつか送るわ、こういうことが大好きなの。特に人のお金でするときはね」と冗談めかして返している。
ティム・バートンが製作総指揮を務める『ウェンズデー』は、ちょっと不気味で風変わりな一家“アダムス・ファミリー”の長女ウェンズデー・アダムス（ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。シーズン1は大ヒットを記録し、＜Netflixで歴代最も視聴された英語シリーズ＞となったことも話題に。シーズン2では、ネヴァーモア学園に戻ったウェンズデーが、家族、友人、そしてかつての因縁と向き合いながら、予測不能で奇妙な事件に再び巻き込まれていく。ジェナとキャサリンに加え、ルイス・ガスマンやアイザック・オルドネス、エマ・マイヤーズ、ハンター・ドゥーハンらが続投するほか、レディー・ガガがゲスト出演することが分かっている。
Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート1は8月6日、パート2は9月3日よりNetflix独占配信。
【写真】ティム・バートンと並んでポーズをとる大胆ドレスのジェナ
この度People誌でキャサリンがジェナと対談。ジェナから俳優以外にやりたい仕事を聞かれ、「おそらく建築とインテリアデザインだと思うわ、私の美しいジェナ」と明かし、「情熱を傾けているから、学位を取るためにオンラインコースを取ろうかと思っているの」と告白した。
ティム・バートンが製作総指揮を務める『ウェンズデー』は、ちょっと不気味で風変わりな一家“アダムス・ファミリー”の長女ウェンズデー・アダムス（ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。シーズン1は大ヒットを記録し、＜Netflixで歴代最も視聴された英語シリーズ＞となったことも話題に。シーズン2では、ネヴァーモア学園に戻ったウェンズデーが、家族、友人、そしてかつての因縁と向き合いながら、予測不能で奇妙な事件に再び巻き込まれていく。ジェナとキャサリンに加え、ルイス・ガスマンやアイザック・オルドネス、エマ・マイヤーズ、ハンター・ドゥーハンらが続投するほか、レディー・ガガがゲスト出演することが分かっている。
Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート1は8月6日、パート2は9月3日よりNetflix独占配信。