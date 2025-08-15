◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 佐賀北1―6明豊（2025年8月15日 甲子園）

佐賀北（佐賀）が明豊（大分）との九州勢対決に敗れ3回戦進出を逃した。0―0の5回に先発右腕・稲富理人投手（3年）が相手8番打者の辻田に3点適時二塁打を浴びるなど9回145球を投げ切り6失点（自責5）。11安打を放ちながらも得点は1点止まりで佐賀北の夏は終わった。

6得点の相手と同じ11安打を放ちながらも1得点に終わり敗れた本村祥次監督（31）は試合後、「打線のつながりで明豊さんが上だった」と相手打線を称えた。

改めて試合を振り返った指揮官は「稲富がしっかりと最後まで粘り強く投げてくれました。最後の打線のつながりの部分が明豊さんとの差だったと思います。これまでは低めの球の見極めを徹底して勝ち上がってきたけど、明豊さんの3投手は質が高く、うちのやりたい攻撃をさせてもらえなかった。それでも選手はよくやってくれたと思います。（新チーム結成時は）甲子園1勝を目指せるチームではなかったけど、一人一人が何をすべきかを考えて、1勝できることができたのは選手たちの頑張りだと思います。佐賀北は2年連続出場をしたことがないので、やりたい野球を磨いて、もう一度甲子園2勝目を狙えるように頑張りたいです」と選手たちの健闘を称え、聖地に戻ってくることを誓った。

＜公立校データ＞佐賀北が敗れ、勝ち残っている公立校は第4試合に登場する県岐阜商（岐阜）のみとなった。県岐阜商が東海大熊本星翔（熊本）に敗れると2回戦までにすべての公立校敗退が決まる。公立校が2回戦までに敗退し、私立校の16強独占となれば23年以来2度目となる。