Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

15Æü¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ïµ¢¾ÊÀè¤ä¹Ô³ÚÀè¤«¤é¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëº®»¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å5»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¾å¤êÀþ¤Î½ÂÂÚ¤Ï¡¢°ìÉô»ö¸Î½ÂÂÚ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø±ÛÆ»¡¦Äá¥öÅç¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç22¥­¥í¡¢ÅìËÌÆ»¡¦²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç29¥­¥í¡¢Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç22¥­¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

15ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤êÀþ¤òÃæ¿´¤ËºÇÂç30¥­¥í°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï16Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£