ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムでの同地区パドレス戦に出場予定。1ゲーム差の2位で迎える首位攻防戦、ここではMLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算打率.231と苦戦

打者・大谷とパドレスの初対決は2018年。その後19年、21年を除く計6シーズンで31試合に対戦し、通算打率は.231（104打数24安打）で2本塁打と相性は今ひとつ。昨季こそ.326と打ち込んだが、今季は7試合でアーチなし。打率.207、33打席で12三振と完全に抑え込まれている。

ドジャースの先発は、メジャー通算218勝のクレイトン・カーショー投手。同地区ライバルのパドレス戦には、キャリア通算47試合に先発し、23勝11敗、防御率2.19と圧巻の好成績だが、2022年を最後に勝ち星から遠ざかっている。

前回対戦では、死球合戦で乱闘騒ぎに発展した両チーム。昨季王者のドジャースは、首位に立ったパドレスの勢いを止められるか。激戦必至の3連戦に注目だ。

■試合情報

ドジャースvs.パドレス

試合開始：日本時間8月16日（土）11時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports1