JAÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ï¡¢30Âå¤Î½÷À¿¦°÷¤¬¸ÜµÒ¤ÎÄê´üÃù¶â¤ª¤è¤½740Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±§¥Îµ¤»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤Î½÷À¿¦°÷¤¬2023Ç¯4·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¸ÜµÒ1¿Í¤ÎÄê´üÃù¶â¤ª¤è¤½740Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ä¹â¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤¬6·î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÃåÉþ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÃåÉþ¤·¤¿¶â¤òÀ¸³èÈñ¤ä²ÈÂ²¤Î¶¦ºÑ³Ý¶â¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢7·îÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ËÁ´³ÛÊÛºÑ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£