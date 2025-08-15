¡ÚÃÝÌîÆâË&¶ÌÌÚ¹¨¡Û±üÊ¿Âç·ó¤òÀä»¿¡¡±Ë¤®¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡Ö¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº¬À¤¢¤ë¤Ê¡×
15Æü¡¢ÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤µ¤ó¡¢±üÊ¿Âç·ó¤µ¤ó¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¡¢Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤é¤¬¡¢¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±üÊ¿Âç·ó¤òÀä»¿¡¡±Ë¤®¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡Ö¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº¬À¤¢¤ë¤Ê¡×
ËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë¼Âºß¤·¡¢Å¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¤Â³¤±¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Î»Ë¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀïÃæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤Ë⽣¤È´¤¤¤¿⼈¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
ÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤â¡¢¿å¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢1È¯¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤»£±Æ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢"¡Ê±üÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡Ë¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢¤â¤¦²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢º¬À¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿"¤È¡¢±üÊ¿¤µ¤ó¤òÂçÀä»¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢±üÊ¿¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Ï¿å¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡¡µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í"¤È¡¢ÂçÀèÇÚ¤«¤é¤Î¾Î»¿¤Ë´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û