¡Ú ¥³¥í¥Á¥ ¡Û¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¡¡°ì´ã¥«¥á¥é¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»£¤Ã¤Æ ¡ÈÉÔ¿³¼Ô°·¤¤¡É ¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤ÈÀ¾ÌîÁÏ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤¬²ÆµÙ¤ßÎ¹¹ÔÃæ¤Î»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥³¥í¥Á¥ ¡Û¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¡¡°ì´ã¥«¥á¥é¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»£¤Ã¤Æ ¡ÈÉÔ¿³¼Ô°·¤¤¡É ¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î¸Î¶¿¤À¤Ã¤¿»³·Á¸©¤Ë²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤ÇÍ·¤Ù¤ë²°Æâ»ÜÀß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â°ì´ã¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï ¡È¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë»Ò¤É¤â»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¡É ¡È°ã¤¦»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿Í¤¤¤ë¡×¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¡É ¤È¡¢Â¾¤ÎÊý¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡È¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤ìÂ¾¤Î»Ò¤É¤â»£¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤Î¡©¡É ¤È¿´Ãæ¤Ç¥Ü¥ä¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï ¡È¤¢¤È¤Ç¾Ã¤½¤¦¡É ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¹¤ë¤È ¡È¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×À¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤ª¤ì¡É ¡È¤Ê¤ó¤«¡ÖÊÑ¤Ê¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Æ¡É ¤È¡¢»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Î¸í²ò¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë ¡È¡Ê±½¤ò¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡É ¤È¡¢ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤ÏÈà¤é¤Îµ¿Ç°¤ò¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²½¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¸ì²½¡£ÁêÊý¤ÎÀ¾Ìî¤µ¤ó¤â¾Ð¤¦¤·¤«Ìµ¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡È»£¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡É ¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤òÉ¬»à¤Ç¤Ê¤À¤á¡¢ ¡È¡Ê¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡Ë»£¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢»£¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¡É ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ ¡È¡Ö»£¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿»Ò¤À¤±»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î»Ò¤Ï°ìÀÚ»£¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡É ¤È¥«¥á¥é¤ÎÃæ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¸«¤»¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬ ¡È¾Ã¤¹¤Î¤Ï¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡É ¤È¡¢¤µ¤é¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤â ¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¡¢¤ª¤ì¤¬»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¡É ¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÊÖ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï ¡È¤½¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¥¹¥´¤¤¤Ê¡É ¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç ¡È¤Ï¤¤¡¢¤¤¤Þ¾Ã¤·¤Þ¤¹¡É ¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤òÁàºî¤·¤Æ²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤¬ ¡È¤½¤Î´Ö¡¢±ü¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡É ¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï ¡È¤½¤³¡Ê»ÜÀßÆâ¡Ë¤ËÍ·¤Ö¤È¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤Æ¡£¤ª¤ìÉáÄÌ¤ËÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¡É ¡È¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¥ï¡¼¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡¢¤Æ¡É ¡ÈÏ¢¹Ô¡©¡ª¡É ¤È¡¢À¤ÃÎ¿É¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û