¡ÚRayCampus¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¥º¡Û¸á¸å¤«¤é¤Ç¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤♡ ÎÃ¤·¤¯¤Þ¤ï¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò120¡ó³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÀéÍÕ¸©ºß½»¤Î¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤¬¡¢ÎÃ¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤³¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢²Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
ÎÃ¤·¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È♡ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹
¤³¤ÎÆü¤Ï14:30¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ØÆþ±à¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35ÅÙ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â½ë¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
Check! ¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
14:40▷¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥¢¤ÇÉ¹¿å¤òÊäµë¡ª
15:10▷¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥ê¥Ð¡¼Å´Æ»
15:40▷¥é¡¦¥×¥Æ¥£¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Ò¥å¡¼¥à¥ê¡¼¤Ç¤ªÇã¤¤Êª♡
16:30▷¥Ó¥Ã¥°¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
17:00▷¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥É
17:40▷¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¥º¡¦¥¶¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼
¿©»ö¥¿¥¤¥à
19:20▷Reach for the Stars
¤ªÅÚ»º¥¿¥¤¥à
¡Ú14:40¡Û¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥¢¤ÇÉ¹¿å¤òÊäµë¡ª
½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¥ß¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÃ¤·¤¤♡
¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢É¹¿å¤òÊäµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥¢¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤ËÉ¹¿å¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤«¤é¥·¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¥é¥Ã¥¡¼♡
¡Ú15:10¡Û¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥ê¥Ð¡¼Å´Æ»
±àÆâ¤ò»þ·×¤Þ¤ï¤ê¤ËÊâ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥ê¥Ð¡¼Å´Æ»¡×¤ËÅþÃå¡ª
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤â5Ê¬¤ÈÃ»¤¯¡¢É÷¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤ÇÎÃ¤à¤Î¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú15:40¡Û¥é¡¦¥×¥Æ¥£¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Ò¥å¡¼¥à¥ê¡¼¤Ç¤ªÇã¤¤Êª♡
¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¡Ö¥é¡¦¥×¥Æ¥£¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Ò¥å¡¼¥à¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¹á¿å¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¡¢¹á¤ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¸«¤»¤ÎÁý¤¨¤ë²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è♡
¡Ú16:30¡Û¥Ó¥Ã¥°¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤¢¤È¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤Ø¡ª
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï40Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É²°Æâ¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç½ë¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤â¡¢½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¡Ú17:00¡Û¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥É
¤µ¤é¤Ê¤ëÎÃ¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥É¡×¤Ø°ÜÆ°¡£
º£²ó½é¤á¤Æ¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î·ã¤·¤¤²£ÍÉ¤ì¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
¤Á¤ç¤¦¤ÉMrs. GREEN APPLE¤µ¤ó¤Î¡ØCarrying Happiness¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂç´¶Æ°¡£
Àè¤Û¤É¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¡¢±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹♡
¡Ú17:40¡Û¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¥º¡¦¥¶¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥É¤«¤é¤µ¤é¤Ë»þ·×¤Þ¤ï¤ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¥º¡¦¥¶¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¡×¤ËÅþÃå¡ª
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥ì¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ♡
¿©»ö¥¿¥¤¥à
¶á¤¯¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¡¦¥ì¥¤¥º¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ç¿©»ö¡ª
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÕËã¤À¤ì¥Á¥¥ó¤ÎÎä¤ä¤·¤¦¤É¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¥ê¥Ô³ÎÄê♡
¡Ú19:20¡ÛReach for the Stars
¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥·¥ç¡¼¡ÖReach for the Stars¡×¤ò´Õ¾Þ¡ª
ÉáÃÊ¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ä¡¢¥À¥ó¥Ü¤ä¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤ÇÂç´¶Æ°¤Î20Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á♡
¤ªÅÚ»º¥¿¥¤¥à
ºÇ¸å¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó♡
¤Þ¤À19»þÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅÚ»º¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¤«¤Ê¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥°¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢Í§¤À¤Á¤ËÅÏ¤¹ÍÑ¤È¤·¤Æ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥¢¥¾¡¼¥¹¥¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¡£
¤³¤Î¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆËè²óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä♡
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤³¤Î²Æ¤Ï½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤É¤«