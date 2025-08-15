Æü°õ¡¢°ÂÊÝ¶¨ÎÏÀë¸À²þÄê¤Ø¡¡¥â¥Ç¥£¼óÁê¡¢29Æü¤ËÍèÆüÄ´À°
¡¡ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥ÉÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¡¢º£·î¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁêÍèÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2008Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±Àë¸À¡×¤ò17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤È¥¤¥ó¥É·³¤Î¶¦Æ±·±Îý³È½¼¤È¤¤¤Ã¤¿¶¨ÎÏ¤Î¶ñÂÎºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¥â¥Ç¥£»á¤¬½ðÌ¾¤¹¤ë¡£¥â¥Ç¥£»á¤Ïº£·î29¡Á31Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÍèÆü¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£Ê£¿ô¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬15Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢°ÂÊÝ¶¨ÎÏÀë¸À¤Î²þÄê¤ÇÆü°õ¤ÎËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¿ä¿Ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£