¡ÖÈï³²¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡×°Â½»Í½»»°Ñ°÷Ä¹¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤á¤°¤êÀ¯ÉÜ¤ËÊó¹ðµá¤á¤ë¹Í¤¨¼¨¤¹
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢½°µÄ±¡¤Î°Â½»Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶Á¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¹ñ²ñ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¡¢Íý»öº©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤«¤é·Ð°Þ¤òÊ¹¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ö¤Ëóòó÷¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë15%¤¬°ìÎ§¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÍý»ö¤«¤é¡ÖÂçÅýÎÎÎá¤Î½¤Àµ¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼Á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Ö»þ´ü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍý»ö¤¬¡Ö¤Ê¤¼¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸ò¾Ä¤Î´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Â½»Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ï½ªÎ»¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¶È³¦ÃÄÂÎ¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢9·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ²ñ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Â½»½ß ½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÈï³²¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Û¤È¤·¤Æ¶È³¦ÃÄÂÎÊÌ¤ËÁáµÞ¤Ë¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºµÄÏÀ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢9·î¤ÎÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý½ÐÀÊ¤Ç¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢°Â½»Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÉ®Æ¬Íý»ö¤Î´Ö¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£