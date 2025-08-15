ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ ÆüËÜ»þ´Ö16ÆüÁáÄ«¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å½é¤ÎÂÐÌÌ ÊÆ¡¦¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¡¡¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡© ¤¿¤À´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡×ÀìÌç²È
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤¢¤¹ÁáÄ«¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥é¥¹¥«½£¤Î¶õ·³´ðÃÏÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
3Ç¯Á°¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯¹¶¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¡¢¤¢¤¹¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
·³»ö¿¯¹¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¼«¹ñ¤Ë¾·¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×Î®¡×¤Î°ÛÎã¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñÃÌ¤ò¤¢¤¹¤Ë¹µ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ÎÀïÁè¤Ï°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁªÃæ¤Ë¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀï¤¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÇ§¤á¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê¸í»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè°ì¼¡À¯¸¢»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¿¼¤á¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÄäÀï¶¨µÄ¤Ë¿¿·õ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤ÎÈ¯Â°Ê¹ß¡¢ÊÆ¥í´Ø·¸¤Ï³µ¤Í¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾·¤¯¤È¤¤¤¦Êâ¤ß´ó¤ê¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÄäÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¿¤é¤«¤Î¿ÊÅ¸¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤¢¤¹¤Î²ñÃÌ¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î8Æü¤Þ¤Ç¤ËÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ËÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤³¤¦É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË ¶µ¼ø
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎËÜ²»¤ò¤µ¤°¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¡ÖÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â25%¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½ËÉÀþ¤âÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË ¶µ¼ø
¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ë¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¡Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¡Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤«¤Ê¤ê¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ë¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤ä¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ´Þ¤á¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿²ñµÄ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃç²ðÅØÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£º£¸å¤ÎÊÆ¥í´Ö¤Î³Ë·³½Ì¤ò¤á¤°¤ë¹ç°Õ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤É¤¦±þ¤¸¤ë¤Î¤«¡£
ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË ¶µ¼ø
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌäÂê¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Æ°¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¤¿¤À¡¢1ÂÐ1¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò´Ý¤á¹þ¤à²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË ¶µ¼ø
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÎÉ¤¤²ñÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤À¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤â»²²Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿²ñÃÌ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË ¶µ¼ø
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ³¤Âç³Ø¡¡¾®Ã«Å¯ÃË ¶µ¼ø
¡Öº£¡¢ÅìÉô¤Ç¤«¤Ê¤êÀïÀþ¡¢¥í¥·¥¢¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àï¾ì¤Ç¤è¤ê¥í¥·¥¢¤¬ÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤¿¤¤¡×
