プロ野球・中日の中田翔選手が15日、引退記者会見後自身のInstagramで改めてファンに感謝を伝えました。

この日、18年目の決断で今季限りで引退を発表した中田選手。会見で「自分自身が満足のいくスイングができなかったり、思い通りに体が動かないと感じてきた中で、これ以上チームに迷惑をかけられないので決断を自分自身で下しました」と思いを明かしました。

会見には中日の大野雄大投手やブライト健太選手ら10人のチームメートがサプライズ登場。大きな花束をもらい中田選手は目頭を熱くさせました。

そして会見を終え、中田選手はInstagramを更新。「今シーズンで現役を引退します！！日ハムに始まりジャイアンツ、ドラゴンズ、沢山の経験をさせてもらいました！！本当に大好きなチームです！！ファンの皆さんには感謝しかありません！！辛い時もみんなの声援に助けられました！本当にありがとうございました！！シーズン最後まで自分なりに頑張りたいと思います！！本当にありがとうございました！！」とコメントしました。