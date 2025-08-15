お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が15日放送のTOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。右足のケガについて心境を語った。

7月31日に文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」に出演した際、右足のケガを報告していた大久保。段差での不注意により松葉杖生活を送っていることを明かしていた。

この日の放送では、パーソナリティーの鈴木おさむ氏から「ちょっと調子悪いですよね？」と話を振られると、大久保は「めちゃくちゃ調子悪いです。右足をケガして松葉杖生活。折れたっていうか、ヒビが入ってて。それがくっつくのを待つしかない」と説明した。

ケガから1カ月が経とうとしており、「超絶不自由ですよ。1人では」と本音を漏らした。

ただ今回のケガについては前向きにとらえているようで、「50歳入るとケガとか大病とか増えてくるから、戒めだと思って。早めにケガしておいて、今後死ぬまで骨折しないと誓って、カルシウム飲んで超音波当てたりできることをやってます」と明かし、笑いを交えながら語っていた。