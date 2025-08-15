タレントの中川翔子さんは8月14日、自身のInstagramを更新。イケメンな父親の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの中川翔子さんは8月14日、自身のInstagramを更新。父親の昔の写真を公開しました。

【写真】中川翔子のイケメン父の顔出しショット

「帝王切開はどれくらい痛かった？」

双子を妊娠中の中川さんは「帝王切開はどれくらい痛かった？いつまで痛かった？　こわいよーーーーお腹切るって、そこから取り出すって」と出産への不安を吐露。続けて、「様々な分娩、どれも乗り越えた皆様尊敬しかないよ、、どの方法も想像できないくらい痛いし母体ダメージ凄いでしょうに、、、すごいね本当に、、」と出産を経験している母親たちへ尊敬の念を表しました。

投稿には4枚の写真を載せ、2枚目については「父の珍しい写真見かけました」と説明しています。目力のある格好いい表情で、自身の子どもについて「血が入るならちょっとでも似てほしいなぁなんてね」と願望を明かしました。

コメントでは、「お父様のお写真、ありがとうございます」「色々気がかりなのは仕方ないですが、翔子さんをいろんな人が支えてくれますように」「しょこたん大丈夫だよ。頑張って」などの声が上がっています。

産休前のオフショットも

12日には「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休thank you！ギリギリまでやらせていただき感謝」と、産休前のオフショットを公開していた中川さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)