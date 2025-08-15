¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÀþ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ÎÅêÆþ³«»Ï
¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥À¥ó¥Þ¡¼¥àÀþ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ò6·î21Æü¤«¤éÅêÆþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£7·î23Æü¤Ë¤Ï¼°Åµ¤ò³«¤¡¢ÅêÆþ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö1¡Ý2¡Ý1¡×ÇÛÎó¤Ç32ÀÊ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö2¡Ý3¡Ý2¡×ÇÛÎó¤Ç21ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö3-3-3¡×ÇÛÎó¤Ç259ÀÊ¤Î·×312ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë½¢¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë17ÅÔ»Ô¤ØÅêÆþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
EK093¡¡¥É¥Ð¥¤¡Ê09¡§20¡Ë¡Á¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ê14¡§40¡Ë
EK094¡¡¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ê15¡§35¡Ë¡Á¥É¥Ð¥¤¡Ê23¡§20¡Ë