¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢ÌÀË£¶¡Ý£±º´²ìËÌ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¶å²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢º¸ÂÇ¤Á¤ÎÌÀË¡¦°æ¾åÂÀÍÛ³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢º¸Â¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÌÚÂ¼µå¿³¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢£±»à°ìÎÝ¤«¤é»î¹ç¤¬ºÆ³«¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Öµå¿³¤ÎÊý¡¢¥Û¥ó¥È¤è¤¯¸«¤Æ¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¾¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇ¿Í¤Î»ä¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£