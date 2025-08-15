¡Úµð¿Í¡Û°úÂàÈ¯É½¤ÎÂçºå¶Í°þ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤Ø¡¡²£Àî³®¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë¡¢Æ±Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Êì¹»¡¦Âçºå¶Í°þ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ø»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤ÊÂçÀèÇÚ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊó¤Ë¡¢º¸ÏÓ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£Àî¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤Î¿Í¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤È¤«¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¸åÇÚ»×¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤¹¤´¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡¢¼«¿È¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤ÏæÆ¤µ¤ó¤¬°ìÎÝ¤Î»þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤È¤«¤Ï°ìÎÝ¤«¤é¤¹¤´¤¤À¼¤ò¤«¤±¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤É¤ó¤Ê»þ¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¸÷±É¡£µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²£Àî¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Ø¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ï¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£