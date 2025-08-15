ÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡ÖËÍ¤Ï·ÖÅª¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡×Åìµþ¶õ½±¤«¤é²¬»³¤Ø¤ÎÁÂ³«¡¡Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ï¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢·ù¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ú²¬»³¡Û
Àï¸å80Ç¯¤Ç¤¹¡£¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¤ÎÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤Ï¡¢Àï»þÃæ¡¢²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¶â¸÷Ä®¤Ë¿ÆÀÌ¤òÍê¤Ã¤ÆÁÂ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÉÙÎÉÌî¤Ç¸ì¤ëÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡¡ÁÒËÜ¤µ¤ó¤ò¸ì¤ë´ä¾ëÞæ°ì¤µ¤ó¡¡ÁÂ³«Àè¤Î²¬»³¤Î²È¡Ú²èÁü17Ëç¡Û
¾¯Ç¯»þÂå¤òÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¤¤Þ¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç¶õ½±¡Ö²¼Ä®¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¶õ¹è¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¿¡×
¡ÊÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¡Ë
¡Ö²È¤Î¾å¤òËèÆüB29¤ÎÊÔÂâ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤Î»¨Á³¤¿¤ëÅìµþ¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢²¬»³¤Ï¤Î¤É¤«¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ê±é½Ð²È¤ÎÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢Åìµþ¤«¤é²¬»³¤ËÁÂ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎµòÅÀ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî»Ô¡£ÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñ¤ÎÆâ³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü②¡Û¡£
ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ï1977Ç¯¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤ÎÁÏºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê±éµ»»ØÆ³¤ÎÍÍ»Ò¡Ú²èÁü③¡Û¡Ë¡£
ÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤Ï1935Ç¯¡¢Åìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌ¾¤Ï»³Ã«³¾¡Ê¤ä¤Þ¤ä¤«¤ª¤ë¡Ë¡£5¿Í·»Äï¤Î¼¡ÃË¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü④¡Û¡£
ÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬6ºÐ¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¿¼îÏÑ¤ò´ñ½±¹¶·â¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£1945Ç¯3·î¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¡£ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÍ¡¢¿ùÊÂ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£²¼Ä®¤Î¤Û¤¦¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËÉ¶õ¹è¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁû¡¹¤·¤µ¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶õ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¤Í¡×
80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â»Ä¤ë¡¡²¬»³¤Î¡ÖÁÂ³«Àè¤Î²È¡×¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û
¤½¤Î¶õ½±¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤ÎÅÁ¼ê¤òÍê¤ê²¬»³¤ËÁÂ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´¤¤òºÜ¤»¤¿ÃÛÃÏ¡ÊÊ½¡Ë¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¹¤¯°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÇÑ²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤½¤³¤Ë½»¤ß¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÁÂ³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¶â¸÷Ä®ÂçÃ«¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤¬¶á¤¯¡¢ÆîËÌ¤ò»³ÊÂ¤ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤Ë¶½¤Ã¤¿½¡¶µ¡¢¶â¸÷¶µ¤ÎÌçÁ°Ä®¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã«¶Ú¤òÆþ¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¶õ¤²È¡Ú²èÁü⑥¡Û¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²È¤Ï¡¢80Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀï¸å°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÎëÌÚ¹¬°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÚÊ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤³¤é¡Ú²èÁü⑦¡Û¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤¬¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡Ú²èÁü⑧¡Û¤ÎÅÚÊ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¡Ú²èÁü⑨¡Û¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¡£ÅÚÊ½¤¬Ä¹²°Ìç¤Î¼êÁ°¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Ã¤Á¡Ú²èÁü⑩¡Û¤ÏÂç¤¤ÊÄí¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾¾¤¬²¿ËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê²°Éß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢Åìµþ°é¤Á¤ÎÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÁÒËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃå¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¿ÆÉã¤¬¡Ø»³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°Î¢¤¬»³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»³ºÚ¤ò½Õ¤Ç¤·¤¿¤«¤éºÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¿©¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÉã¤Ï¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Í¡£¤¤¤¤Ê¤ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
²¬»³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ë
²¬»³¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ÎµÓËÜ¡Ú²èÁü⑪¡Û¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤Î·»Ëå¡¦½ã¤È·Ö¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¹õÈÄ¸ÞÏº¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤à¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙÎÉÌî¤Ç¹õÈÄ°ì²È¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢´ä¾ëÞæ°ì¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡ÖËÌÂ¼ÁðÂÀ¡×¡£¼Â¤Ï¡¢ÁÒËÜ¤µ¤ó¤¬ÁÂ³«Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø³ÁËÜ¤Î¤Ò¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ËÍ¤Î¤½¤Îº¢À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·»µ®³ô¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¿§¡¹¼«Á³¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Àî¤ÎÃæ¤Ç¤Îµû¤Î¤È¤ê¤«¤¿¤È¤«¤Í¡×
¡Ö´ä¤Î´Ö¤ËÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ì¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¤é²¡¤µ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÀÐ¤ò¤É¤±¤ë¤È¡¢µû¤¬¤Ô¤ó¤Ô¤ó¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìµ¸ý¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·»µ®Ê¬¤Ç¡×
ËÌÂ¼ÁðÂÀ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÁËÜµ×ÃË¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑫¡Û¤Ï¡¢13Ç¯Á°¤Ë84ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Î½éÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ËÜ½éÈþ¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑬¡Û¡Ë
¡Ö¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º¤¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤ä¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉã¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
´ä¾ëÞæ°ì¤µ¤ó¸ì¤ë¡Ö³ÁËÜ¤Î¤Ò¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡ÖÁÒËÜæâ¡×
ËÌÂ¼ÁðÂÀ¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î´ä¾ëÞæ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÁËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ä¾ëÞæ°ì¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑭¡Û¡Ë
¡ÖËÍ¤ÏÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ï¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤À¤«¤éÀèÀ¸¤¬Àï»þÃæ¤Ë³ÁËÜ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤«·ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇØ¶Ú¤¬¤Ô¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÁÂ³«Àè¤Ç¤ÎÁÒËÜ¤µ¤ó¡ÖËÍ¤Ï·ÖÅª¤ÊÀ³Ê¡¡¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡Ö·»µ®¡×¤ÈÊé¤¦³ÁËÜ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦²¬»³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÁÒËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÙÎÉÌî¤ÎÊë¤é¤·¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯·Ö¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁÒËÜæâ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇÀÂ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤ä¤À¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÇÄ¾¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢½ã¤È·Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦·»Ëå¤¬¤¤¤Æ¡¢½ã¤ÏÅÔ²ñ¤Ã»Ò¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤ä¤À¤Ã¤ÆÄñ¹³¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°Õ³°¤È·Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤à¤·¤í·ÖÅª¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤ä¤À¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
ÆÃ¹¶¤Ë»Ö´ê¤¹¤ë¤â¤Î°ìÊâÁ°¤Ø¡Ö¤³¤Î¤Ò¤¤ç¤¦¼Ô¡×
²¬»³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤òÀïÁè¤Î¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿ÁÒËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¾®ÎÓ¾Ï»Òµ¼Ô¡Ë
¡ÖÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¡ÊÁÒËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ2～3Ç¯¤Î¤È¤¤Ë·³¤«¤éÇÛÂ°¾¹»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬³Ø¹»¡Ú²èÁü⑮¡Û¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·õ¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤¤«¤á¤·¤¤¤Î¤¬Íè¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¹»Äí¤ËÊÂ¤Ð¤»¤Æ¡×
¡Ö¡Ø1²¯Áí¶ÌºÕ¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤³¤ì¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡£Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ¨¤Î·³´Ï¤ä¤Ê¤ó¤«¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó»à¤Ì¤ó¤À¡£ÆÃ¹¶¤Ë»Ö´ê¤¹¤ë¤â¤Î°ìÊâÁ°¤Ø¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖËÍ¤é¡¢Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»à¤Ì¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾åµéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ð¤Ã¤ÈÁ°¤Ø½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆËÍ¤é3Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È¿¼ÍÅª¤Ë¡×
¡Ö½Ð¤Ê¤¤ÅÛ¤¬2¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¾åµéÀ¸¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ë¡Ø¤³¤Î¤Ò¤¤ç¤¦¼Ô¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¿ÆÉã¤Ë¤·¤¿¤é¡Ø½Ð¤¿ÅÛ¤È½Ð¤Ê¤¤ÅÛ¤È¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Î¤Ò¤¤ç¤¦¼Ô¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ý¤Ä¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¡ØÀïÁèÈ¿ÂÐ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤éÌÛ¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¿Æ¤¬²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤ä¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¤è¡×
Åìµþ¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¡Öº£¤Ï¤½¤ÎÃÏ¤Ù¤¿¤Î¾å¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¤êÁû¤¤¤À¤ê¡×
Àï¸å¤Ë¸«¤¿Åìµþ¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤â¡¢¿¼¤¯µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁÒËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´¤ãª¤Î»³¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤ò¤Í¡¢Ê¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿Éü°÷Ê¼¤¬Ï«Æ¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É½Åµ¡¤Ê¤ó¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ê¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Þ½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖËÜÍèÃÏ¤Ù¤¿¤Î²¼¤Ã¤ÆÎò»Ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤ÉÃÏ¤Ù¤¿¤Î²¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÃÏ¤Ù¤¿¤Î¾å¤À¤±¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¤êÁû¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¿Í´Ö¤òµö¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÅÔ²ñ¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×
ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ø¡Ö»à¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¡×
ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÁÛÁüÎÏ¡×¤À¤ÈÁÒËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁÒËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÆÃ¹¶Ââ¤Ç¡¢ÌÚ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹ÝÅ´¤ÎÁ¥¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ»à¤Ì¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»à¤Ì½Ö´Ö¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£ÄË¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¶ì¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¤¹¤°¤Ë»à¤Í¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤ò¤É¤Î¤°¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÁÛÁüÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤¬ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢µ¶Êª¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×