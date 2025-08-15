自民党の小泉進次郎農水大臣が１５日、フジテレビ系「イット！」に生出演。新米が出始めるも、５０００円台のものもあることから、青井実キャスターから今年の新米はいくらが妥当か？と聞かれ、それに答えた。

番組では、福岡県内の店舗などで新米が「５キロ４２１０円」「５１６３円」という価格で販売されている映像を紹介。その一方で２４年産のコメは「４８３９円」と３００円程度の差があるとした。

この新米の価格について、適正価格はいくらか？と聞かれた小泉大臣は「一般的に見れば、備蓄米の２０００円のものがあるし、３０００円台の入札で提供されている備蓄米もあるし、銘柄米、令和６年産は４０００円台があって。新米の価格、受け止め方さまざまだと思いますが、農家の皆さんにとっては資材が上がっていること、あとは天候、高温の影響、大雨の影響、いろんな事を考慮されて、まだ現時点で新米イコールいくらというのはまだ早いと思う」と述べた。

番組では街の人５０人に新米５キロはいくらが妥当か？とアンケート調査。その結果、平均は３１７３円になったと小泉大臣に伝えた。

小泉大臣は「例えば、大規模でやっているコメ農家さんの御意見を聞くと、３０００円ぐらいあると手取りが上がるという方もいれば、規模の小さい方は３０００円から４０００円の間にないと厳しいという声もある」とし「私がいくらが適性というのは違うと思う」とコメント。

ただ資材も高騰し、天候不順の影響もあると重ねて言い「あらゆる産業と同じ、コストは価格転嫁しないといけない。それは折り込まれるのは消費者の方にご理解いただければ」と訴えていた。