ÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¹Âç¤Ê¼«ÂðÄí¤ÇÌ¼¤ÈÌ¼¤ÎÍ§¿Í¤¬ÌîÁð¤òÅ¦¤à»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÈÌ¼¤ÎÍ§¿Í¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÌîÁð¤òÅ¦¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÃ«Èþµª¡¢É×¤äÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¹Âç¤Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼«ÂðÄí
¡¡ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î2µòÅÀ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É×¤Ç¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î²»³Ú²È¡¢¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢4ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÑÌ¼¡¦J¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯6·î23Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡×¡Ö¹Âç¤Ê¤ªÄí¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤ÎÌÚ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÌîÁð¤òÅ¦¤àÌ¼¤ÈÌ¼¤ÎÍ§¿Í
¡¡8·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖÄí¤ÎÌîÁð¤òÅ¦¤à¤Î¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÇË¬¤ì¤¿J¤ÈÈà½÷¤ÎÍ§¿Í¤ÎV¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤Î±Ä¤ß¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¤ÎÄí¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃ«¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡£±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖJ¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë