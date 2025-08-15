乃木坂46川崎桜、膝上ワンピ姿で美脚披露 愛犬との散歩ショットに「スタイル抜群」「私服可愛い」
【モデルプレス＝2025/08/15】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が15日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニワンピース姿での愛犬とのお散歩ショットを公開した。
【写真】乃木坂46川崎桜、膝上ワンピ姿で色白美脚披露
川崎は「秋服着たいな〜」とコメントし、街中で愛犬を抱きながら撮影した散歩ショットを披露した。ライトブルーのシャツに黒いワンピースを合わせたカジュアルなコーディネートで、美しい脚のラインが際立つ爽やかなスタイリングが印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「私服可愛い」「愛犬と仲良し」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46川崎桜、膝上ワンピ姿で色白美脚披露
◆川崎桜、美しい脚際立つミニスカート姿を披露
川崎は「秋服着たいな〜」とコメントし、街中で愛犬を抱きながら撮影した散歩ショットを披露した。ライトブルーのシャツに黒いワンピースを合わせたカジュアルなコーディネートで、美しい脚のラインが際立つ爽やかなスタイリングが印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「私服可愛い」「愛犬と仲良し」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】