友人は年金を「月16万円」受け取っていますが、私は「月6万9000円」…。「月10万円以上」の年金受給者はどれくらいいるのでしょうか？

ひと月の年金が10万円を超える人

図表1は、厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、令和5年度厚生年金保険（第１号）男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数です。この表から、10万円以上受給しているのは1265万1152人であり、老齢厚生年金受給者の約79％です。

図表1





女子の年金受給額が低い原因は？

また、図表2は、国民年金 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数です。国民年金の受給者数は、国民年金満額に向かって多くなっています。国民年金を総数に加算すると、厚生年金の総受給者数1065万4729人と国民年金の層受給者数3345万5786人を合わせると、年金受給者数4411万515人となり、このうち10万円以上の年金を受給する人は約27％です。図表2

10万円以上の年金受給者のうち、男子は959万3199人、女子は305万8033人と男子の3分の1程度しかありません。

また、平均年金額は、女子は男子より6万円ほど低く、受給者数が多い年金額では、女子は男子より8万円も低い結果となっています。老齢厚生年金は、以下の式により計算されます。



（1）平成15年3月までは、

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年までの加入月額

（2）平成15年4月以降は、

平均標準額報酬額（標準報酬月額と標準賞与額を加入期間で割ったもの）×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数



年金受給者となっている女性について、結婚・出産により離職することが当たり前であったこと、今ほど産休・育休を取りやすくなく、職場復帰する環境が整っていない時代であったことが理由の一部でしょう。

男女雇用機会均等法（後の「雇用の分野における男女の均等な 機会及び待遇の確保等に関する法律」）が昭和60年に成立し61年に施行されましたが、それでも、依然として業務の内容や賃金に男性との差がありました。

キャリアの中断、賃金や役務の差別などさまざまな要因が重なり、厚生年金の加入期間も短くなってしまうことから、女子の年金受給額が男子より低くなっています。



まとめ

令和5年度末時点の老齢年金を10万円以上の受給者は1265万人（男子959万人、女子306万人）で、受給者全体の約27％です。「意外と多いな」「これだけしかいないの？」など、人により反応はさまざまでしょう。

定年後の生活に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。まずは、ねんきん定期便などでご自身は年金をいくらもらえるのかを確認し、自分のライフスタイルと照らし合わせて、老後にいくらくらい不足するのか、どのように準備しておくのか、検討しておくとよいでしょう。



