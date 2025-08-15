フリーアナウンサー有働由美子（56）が15日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時半）に出演。フェスへ参加したことを報告した。

10〜11日、さいたまスーパーアリーナにて開催されたフェス「CANNONBALL」を観賞した有働アナは「矢沢永吉様がパフォーマンスされましてそれも拝見したんですけど、私は取材も兼ねて行っていたので」と話し「矢沢さんの、ステージ終わったあとの"はけ"伝説なんですよ。控室は使わないとか、ステージ終わったらバスローブをかけて、そのままご自分の車に乗って出られるとか」と歌手矢沢永吉（75）をめぐるうわさを説明した。

有働アナは「そういうわけに行かないじゃないですか、フェスだしね。みたいに思っていたらマジではけが、都市伝説そのままでした」と仰天した。

熊谷実帆アナウンサー（28）も「うそー?!」と声をあげると有働アナは「すごいよ。終わられて出てきたら、バスローブ姿でいらっしゃって、そのまま車に乗り込んで去られるんですけど。さっそうとステージから、白いバスローブをかけた永ちゃんが去って行かれて。かっこよかったよ」と矢沢の様子を話した。