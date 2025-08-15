旅行中に“ギガ不足”…「y.u mobile」なら無期限ギガの永久繰り越し＆格安チャージだから安心！

旅行先でよくある“ギガ不足”の原因とは？

旅行先では、普段よりスマホの使用頻度が高くなる傾向があります。特に、以下のような場面では、通信量が増えやすくなります。



・マップアプリの常時利用

・観光地やグルメの写真、動画投稿

・移動中の音楽や動画、SNS視聴

・翻訳アプリ

・Web検索

株式会社インスレーヴが調査した「男女200名を対象にスマホの利用状況（利用時間、用途、依存度等）に関するアンケート」によると、スマートフォンを利用する目的として、SNSやWeb検索は上位に入っています。

そのため、旅行中にギガを使い切ってしまうと、速度制限がかかり、Web検索ができない・SNSが開けない・SNS投稿ができないなどの不便が生じます。結果、ギガを追加購入せざるを得なくなり、想定外の出費につながる可能性もあるでしょう。

旅行先でのこうしたギガのストレスは、なるべく避けたいところです。



「y.u mobile」なら旅行中でも安心な理由

旅行中の通信トラブルを防ぎたい方にこそおすすめなのが、y.u mobileです。そのy.u mobileがおすすめな理由を解説します。



1.ギガの永久繰り越し

y.u mobileは、使い切れなかったギガを翌月以降も繰り越せる「ギガの永久繰り越し（100GBが上限）」が特長です。旅行中に増加したギガをムダなく消費することもできるので、安心です。



2.データチャージが格安

旅行先で予想以上にギガを使ってしまっても安心です。y.u mobileでは、データチャージが1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円とお得に使用できます。



月々の通信費を抑えたい方には「旅行月だけ増やす」がおすすめ

日常ではそれほどギガを使わないけれど、「旅行やイベントがある月だけ通信量が増えてしまう」「月々の通信費は抑えたい」という方には、必要な月にだけチャージできる仕組みがピッタリです。

たとえばy.u mobileでは、1GBあたり330円であるため、旅行中に動画を見たり地図アプリを頻繁に使ったりしても、低コストでギガを追加できます。しかも、使いきれなかった分のギガは、翌月以降に繰り越し可能で、ムダなく活用できます。

さらに、y.u mobileのサービスはシンプルでわかりやすいため、はじめて格安SIMを使う方にもおすすめです。必要なときに必要な分だけ使える柔軟さが、月々の通信費を抑えたい方に適しているでしょう。



旅行中の通信ストレスをなくしたい方にこそ「y.u mobile」が選ばれている

y.u mobileは、ギガの柔軟性とコストパフォーマンスに優れているため、以下のような方におすすめです。



・旅行先で写真や動画をたくさん投稿したい

・動画やSNSを移動中に楽しみたい

・いつもより多めにギガを使う時期がある

・月々の通信費をできるだけ抑えたい

快適な通信環境を持つことこそが、旅行の満足度を大きく左右するでしょう。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

