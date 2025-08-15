à²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²á52ºÐÍÌ¾½÷Í¥¤Î¹ë²Úà3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊÂ¤Ó½ç¤¬¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¿´¤«¤éÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ªÉãÍÍ¤¬¡¢´é´ó¤»¤Æ¡×ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö(52)¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢à¹ë²Ú¤¹¤®¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î¤ªò¿ ´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ3À¤Âå²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£Éã¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº(82)¡¢Êì¤Ç½÷Í¥¤ÎÉÙ»Ê½ã»Ò(79)¡¢É×¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥°¥Ê¥·¥¢¤µ¤ó¡¢Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈø¾åâÃ½¨(12)¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ªò¿¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤³¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÉÙ»Ê½ã»Ò¤µ¤ó¤â¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤ÈÉÙ»Ê½ã»Ò¤µ¤ó¡£¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤ªÃãÌÜ¤µ¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬¤ª¤¤¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤¤ÊÊª¤ò¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯Äº¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊÂ¤Ó½ç¤¬¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤È¤ªÉãÍÍ¤¬¡¢´é´ó¤»¤Æ¿´¤«¤éÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¾Ð´é´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤ÏÈø¾å¤ÈÉÙ»Ê¤ÎÄ¹½÷¡£Äï¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¸ÞÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ(48)¡¢ÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï¼·ÂåÌÜÈø¾åÇß¹¬(µýÇ¯79)¤µ¤ó¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤ÏÅì±Ç¤Î½ÓÆ£¹À¼¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼(µýÇ¯84)¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¡£2007Ç¯¤Ë¥°¥Ê¥·¥¢¤µ¤ó¤È·ëº§¡¢12Ç¯¤ËâÃ½¨¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£