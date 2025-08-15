全国高校野球選手権第10日は15日、甲子園球場で2回戦が行われ、西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）に2―1で勝って、2年連続で3回戦に進出した。

西日本短大付の4回裏の攻撃中、にしたんクリニックのCM「タンバリンダンス篇」が応援曲として演奏され、Xには「にしたんクリニックCM曲 郷ひろみバージョン」「にしたんクリニックキタ――――（∀）――――！！」と高校野球ファンから喜びの声が投稿された。

西日本短大付は県内や高校野球界では「西短（にしたん）」の通称で知られている。ちなみに、CM「タンバリンダンス篇」に出演する郷ひろみも福岡県出身。

医療機関「にしたんクリニック」の運営を支援する「エクスコムグローバル」によると、「西短」が吹奏楽部のCM楽曲使用依頼に来たのは昨年夏の甲子園出場の際。同校野球部や教職員、高校野球ファンから「にしたんクリニックのCMの曲を応援に取り入れてほしい」という要望があったという。学校側の依頼を受けたエクスコム社側が各所に使用許諾を取り、CM曲を使った応援が実現した。

今年も披露され、Xには「お蔵入りじゃなかった！」「西短のにしたんクリニックきた。」「にしたんの文字を見ると。高校よりクリニックを思い出してしまう…関東民です…許して 西短おめでとうございます」「その高校にしか流せないような茶目っ気あるヒッティングマーチ好き」といったコメントが寄せられた。