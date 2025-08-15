NHK¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¥Õ¥§¥¹2025¡×Ì¤¸ø³«¡¦²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊüÁ÷
¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¥Õ¥§¥¹2025¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊC¡ËNHK
NHK²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥³¥Í¥¯¥È ¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¥Õ¥§¥¹2025¡Ú±äÄ¹Àï¡Û¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤¬¡¢8·î22Æü¤È23Æü¤Î¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ö¿´¤ÎÆú¡×¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ö¥¡¼¥¦¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¡×¡¦HIPPY¡Ö¥µ¥¯¥Ï¥Ê¡×¡¦¡áLOVE¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤òÁ´ÊÔÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¥Õ¥§¥¹2025¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Çµ¯¤¤¿ÈïÇú¤Î»ö¼Â¤ä¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢NHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¤Î¡ÖÈïÇú80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤ï¤¿¤·¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ£¸·î£±Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿²»³ÚÆÃÈÖ¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¥Õ¥§¥¹2025¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ú±äÄ¹Àï¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¢£ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ö¿´¤ÎÆú¡×¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ö¥¡¼¥¦¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¡×¡¦HIPPY¡Ö¥µ¥¯¥Ï¥Ê¡×¡¦¡áLOVE¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤òÁ´ÊÔÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¥Õ¥§¥¹£²£°£²£µ¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ç¹Åç½éÈäÏª¤ò¤·¤¿¡ÖÈïÇú80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥° ¡Ö¸ÀÅÁ¡Ý¤³¤È¤Å¤Æ¡Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±¡£
£¸·î£¶Æü¹Åç¸¶Çú¤ÎÆü¤ËÁ´¹»À¸ÅÌ¤Ç¤³¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¸©Æâ¤Î¾®³Ø¹»¤ä¡¢²Î¤òÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¡¢²Î¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¥ë¥Ý¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥é¥¸¥ªDJÂç·¦¥·¥²¥¡¢ÄÌ¾Î¡È¥ª¥ª¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¡£¼Â¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ª¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÚÊüÁ÷Í½ÄêÆü¡Û¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¥Õ¥§¥¹2025¡Ú±äÄ¹Àï¡Û¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù2025Ç¯8·î22Æü(¶â)¸á¸å7»þ30Ê¬~7»þ55Ê¬ ¡ÊÁí¹ç¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¸þ¤±¡Ë¢¨NHK¥×¥é¥¹¸«Æ¨¤·£±½µ´Ö2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¸áÁ°7»þ30Ê¬~7»þ55Ê¬ ¡ÊÁí¹ç¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¸þ¤±¡Ë