¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¼«¿È£¶Àï¤Ö¤êÇòÀ±¤Ø¡Ä£±£¶ÆüÀèÈ¯
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶Åê¼ê¤¬¡¢£±£¶Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡££¶²ó£²¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Á°²ó£¹Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤«¤é¡¢Ãæ£¶Æü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡££±£µÆü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£³¾¡£·ÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î²Æ¤Î½ë¤¤»þ´ü¤ÏÆÃ¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç±ÉÍÜÊäµë¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤âËüÁ´¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢£··î£±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë°ÊÍè¡¢¼«¿È£¶Àï¤Ö¤ê¤Î£´¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£