【リアルエリートマスターライン ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク トール DX ボーナス版】 発売時期 ：2026年11月～2027年2月 価格：325,490円

プライム１スタジオは、スタチュー「リアルエリートマスターライン ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク トール DX ボーナス版」を8月15日よりプライム1スタジオ公式オンラインストアにて予約受付を開始した。発売は2026年11月～2027年2月を予定し、価格は325,490円。

本商品は「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」に登場する「トール」を1/3スケールスタチュー化したもの。ハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつコンセプトマスターラインで立体化。

鋭い眼光、目元の傷痕、そして魔力を感じさせるタトゥーが細かく表現され、髭が覆う顔立ちは、乱れた髪の影まで設計して深い憂いを際立たせている。

分厚い筋肉の上に膨らむ胴部、丸太のように力強い四肢には、年月の重みを刻んだシワと粗い肌の表現も。革の防具や帯には伝統文様をあしらい、磨耗した金属装飾も丹念に再現されている。破壊の象徴であるミョルニルも無骨なフォルムと緻密な細工も造形され、フギンとムニンが舞う特製ベースは、凍てつく雪原をイメージとなっている。

さらに本DXボーナス版限定特典として、ミョルニルのディスプレイモデルが付属する。

□「プライム1スタジオ公式オンラインストア」の「リアルエリートマスターライン ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク トール DX ボーナス版」

製品概要

リアルエリートマスターライン ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク トール DX ボーナス版

※本DXボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

価格 ：325,490円

発売時期 ：2026年11月～2027年2月

販売数量 ：350

シリーズ ：ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク

フォーマット：リアルエリートマスターライン

サイズ：1/3 Scale

全高:105cm 全幅:83cm 奥行:61cm

全高:118cm 全幅:83cm 奥行:61cm（ミョルニル引き寄せ）

重量：57kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・頭部×2（真顔、怒り）

・左腕×3（ミョルニル下し、掲げ、引き寄せ）

・マント（ファブリック製／脱着式）

・特製ベース

・ヘッドスタンド

・LED発光ギミック（怒り両目、左腕ミョルニル、引き寄せエフェクト）

・ボーナス特典：ミョルニル（ディスプレイモデル）

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. PlayStation is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. Created and Developed by Santa Monica Studio LLC.