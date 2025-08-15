NHK「戦争番組のエキスパート」が語る…Nスペ「太平洋戦争特集」のなかで「戦後」を描いたことの意味

「NHKで戦争番組といえば、この人」

横井秀信さん（50歳）は、NHKでそんな評判をとるプロデューサーの一人である。

「番組づくりに妥協がなくて、下につく人はなかなか大変だと思います」とNHKの職員の一人は言う。

8月15日、そんな横井さんが統括をつとめる大型シリーズがフィナーレを迎える。

「大型シリーズ」とは、太平洋戦争を振り返ったNHKスペシャルの「新・ドキュメント 太平洋戦争」のこと。2021年12月に放送を開始した同シリーズの最後の二回、「1945 終戦」「最終回 忘れられた悲しみ」が、80回目の終戦記念日である8月15日の夜7時30分から、そして夜10時から放送されるのである。

横井さんは、なにを思い、このプロジェクトの制作を進めたのか。

取材場所の会議室にあらわれた横井さんは、「厳しい」という事前情報からは想像しづらい、おだやかで、ひかえめな雰囲気で話しはじめた。

しかし途中、何度も言葉を切り、言葉を選び、「戦争を伝えること」の難しさを語る姿からは、横井さんが自身に課しているものの大きさ、そして厳しさが垣間見える。

横井さんの葛藤、躊躇、苦悩、逡巡の一端を、ご覧いただきたい。

朝鮮半島出身者の被爆経験を取材して

--横井さんはこれまでも戦争にまつわる番組を多数つくってこられたとうかがっています。そうした番組づくりをはじめたきっかけはなんだったんでしょうか？

横井：私は戦争もののNスペやN特（NHK特集）を見て、NHKに入りたいと思ったので。もとから戦争関連の番組をつくりたいと思っていました。

--それは学生時代からですか？

横井：たぶんちょっと変わった子供だったと思うんですけれど、N特とかNスペがすごく好きだったんです。

僕はいま50歳ですけど、ちょっと「遅い子供」で、父親が戦争を多少経験しているんですね。父親の兄も二人、戦争のために死んでいます。一人のお兄さんは20歳くらいでニューギニアで、もう一人は十代で満州か旧ソ連で死んでいると聞いています。幼心に「どうしてだろう」という思いがあって。

その影響で戦争関連のことに勝手に関心を持っていて。それで、大学の専攻も歴史でした。

--最初の配属が広島だとうかがいました。

横井：それは自分で希望しました。広島では原爆のこととか、被爆された方者の取材をさせてもらって。当時は、まだ証言活動も盛んに行われていた時代で、多くの方に取材もできました。

--特に印象的だった番組はありますか。

横井：難しいですね……。どれも思い入れが深いですが、一つ挙げるなら、朝鮮半島出身で、広島で被爆して、戦後に韓国に戻られた方の番組でしょうか。

--どんな印象を受けましたか？

横井：大勢の朝鮮半島出身者たちが被爆していたこと、韓国に戻っても大変な暮らしをされていたことは、とてもショックでした。でもその一方で彼らが、日本で大変な目にあって複雑な思いを抱えながらも、広島のことを語るときはとてもうれしそうだったりするのが印象的で。

--被爆者が韓国に戻られて大変な暮らしをされたというのは……？

横井：そもそも日本から韓国に戻ってきた人たちは「パンチョッパリ」、つまり「半分日本人」と言われ、とても差別的な扱いを受けるんですね。だから取材を受けてくださった李順基（イ・スンギ）さんは、「自分は韓国人だ」ということを示すために、朝鮮戦争ではあえてとても危ない任務に取り組んだりしていた。

幼いころから日本にいたので言葉や習慣の面での苦労もある。被爆の影響か体も弱く、仕事も転々として苦労を重ねて家族を養い、60代になると、肝臓がんになってしまう。ものすごく大変な人生を歩んでこられた方です。

韓国の被爆者は長年、医療的な支援を受けられなかったんですね。日本では「原爆医療法」ができて、少しずつですけども、被爆者が医療を受けられるようになった。しかし、韓国ではそういうものがずっとなかった。そういうことへの憤りもあったと思う。

だけど一方で、彼はすごく幸せなご家庭を築いておられる。お孫さんも含めてみなさんとても魅力的なご一家で、僕ら取材者にもとてもよくしてくれて。

李さんは子供時代を広島で過ごしているので、トンボ取りをしたとか魚釣りしたとか、そのときの楽しかった思い出が、広島にはある。それを話すときは、なんというか、おだやかで優しい感じで。それは僕にとっては印象深いものでした。

若かったということもあって、戦争がいかに人生を翻弄するか、一方でその中でも人はいかに強く生きることができるのか、いろいろな意味で衝撃を受けました。キャリアのスタートに、とても大きなものを受け取った思いです。

「小さな資料館」のすごさ

--なるほど。

当時の番組ではそうして戦争経験者の方に取材をされていたわけですが、一方で、今回のNスペは「手記」を集めるわけですよね？ どのように集められたんでしょうか？

横井：じつはあまり飛び道具みたいなものはなくて。ディレクターたちが、基本的には全国の博物館とか資料館とか公文書館にひたすら連絡をとります。公の施設もあれば、市民団体が運営するものとか個人レベルで集めていらっしゃるものもある。……小さな団体や個人でやっていらっしゃるところには、ほんとうに頭が下がります。

そういうところにしらみつぶしに手紙を出したり、電話をしたりするんです。「手記や日記がありませんか」と。

それから、たとえば兵士の場合は、「連隊史」としてまとまっている書物があったりするんですね。ある「連隊」（師団を構成する部隊）のまとまった歴史ですね。そこに少し個人の手記が引用されていたりする。それをたどっていったりとかですね。

戦中と戦後のつながり

--そのなかでさらに今回のコンセプトにそぐう「戦中・戦後の長期にわたる手記」を探していくわけですよね？ ほんとうに大変そうです。

でもそのおかげで、今回の番組では、「戦中と戦後のつながり」がよく見えるように思いました。

横井：ありがとうございます。東京大空襲の被害を受けた勝田万吉さんとか、あとは沖縄の徳元八一さんとか、それぞれが戦後どう生きたのかという点には、心打たれるものがありますよね。

--そうですよね。

横井：印象的なのは、我々がほぼ忘れかけているような、死者への強い思いです。あるいは、「なんで自分が生き残ったのか」ということ、そして「生き残ったことの意味」についての思いですね。「生き残った者としてなにをすればいいか」ということをずっとお考えになりながら生きてこられた姿には、とても心を動かされました。

生き残った人たちの「自責の念」

--たしかに、番組を拝見していると、生き残った人たちの後ろめたさというか、罪悪感、「生き残った生をどう送るか」という思いのようなものも感じられました。

たとえば、広島で娘さんが被爆してしまった松岡鶴次さん。当時、鶴次さんは広島市の中心部から一家で郊外に疎開していましたが、長女の千代さんは使命感から市の中心部にある軍需工場で働いており、結果、被爆して亡くなってしまう。

鶴次さんは「自分がもっと強く疎開するように呼びかけておけば」という後悔にさいなまれます。

横井：親が子供を失うというのは、ただでさえとても大きなことだと思います。「死んだ子の年を数える」と言いますけど、何年経ってもずっと抱えつづけるものでしょう。

それが未成年で、しかも自分が連れて帰っていれば--鶴次さんはまさにそう書いていますけど--娘がそういう目に合わなかったということになれば、相当な重荷というか、苦しみになったと想像します。

東京大空襲の被害にあった勝田万吉さんもそうですね。空襲のときに自分が逃げた方向が悪かったから息子さんは亡くなったんじゃないかとか、あるいは、そもそも息子さんを動員先から実家にたまたまその日に呼び寄せたのが悪かったんじゃないかとか、そういうことで自分をずっと責め続ける。

--胸が痛みます。

横井：手記を読んでいると、兵士にもそういうところがあります。自分の隣でさっきまでしゃべっていた人が、あっという間に肉片になってしまう。そういうことを体験されている方は、人の死の意味とか、生の意味、自分の生の意味を問いつづけるもので、そういう姿はこれまでの取材のなかでも目にしてきました。

日本では、戦争で310万人も亡くなっています。つまりそのご遺族というのはものすごい数いらっしゃるわけですよね。そういう死者への思いが、「日本の戦後」をつくってきたのだと私は思っています。死者への思いが、戦後社会のあり方に非常に強い影響を与えていると思うんですね。

今日（取材日は8月6日）の広島の平和記念式典もそうですけども、生き残った者が何をすべきなのかということを、戦争を経験した人たちは強く考えてきたように見えます。

たとえば、自分が語ること、書くことによって、ある人が生きていた、存在していたことを他の人や後世に伝えられる。そのために自分が生き残ったのではないかというような思いを、みなさん持たれていると思うんです。

彼らが終生、自分の近しい人たちの死に向き合いつづけた、向き合いつづけなければならなかった。その姿を我々は忘れてはいけないんじゃないかと思います。

「戦後」を描いた理由

--8月15日放送の後編（10時からの放送分）は、まさに戦後をあつかっていますが、戦争関連の番組であれだけ戦後のことを描くのは珍しい気がします。

横井：たしかにそれはとても珍しいかもしれません。ですけども、じつは戦争と合わせて戦後を描くことの意味はとても大きいと思うんですね。なぜなら、戦争を経験した人たちが、その経験の上に立って戦後社会をつくってきたので。

たとえば、沖縄戦で若い部下たちを亡くした徳元八一さんは、戦後、沖縄で亡くなった人の骨を拾うというところからはじめて、やがて慰霊碑をつくる。ずっと「自分が部下を死なせてしまった」「自分に何ができるか」ということを思いつづけて、そして、最後は教育というところに行き着きます。

--はい。

横井：沖縄と内地の教育格差を是正することに奔走しつつ、そのほかの面でも、「（内地にくらべて）沖縄だけがなぜこういうことになっているのか」ということを問いつづけた姿には、ほんとうに心打たれるものがありました。

繰り返しになりますが、戦争を経験した人は、「あの戦争はなんだったのか」とか「自分はどういうふうに生きるべきなのか」とか、そういうことを考えながら、戦後社会を、我々の「戦後」というものの基礎をつくってきた。その思いは何だったのかということに、我々は目を向けるべきだと思います。

俳優の「語り」の迫力

--なるほど。

話が変わるのですが、手記や日記の文章に声を当てている俳優のみなさんの表現もすばらしいものがありました。

横井：俳優さんだと、國村隼さん、西島秀俊さん、豊川悦司さん、柄本佑さん、橋本愛さん、小野花梨さん、津嘉山正種さんの7人に朗読していただきました。

収録の前に30〜40分くらいかけて「この方はこういう体験をされた方です」とお伝えするんですが、みなさん共感してくださったりとか、「この人はこういう思いだったんじゃないか」とか感想を述べてくださって。

台本もすごくきちんと読んできてくださるので、さらに突っ込んで「この前後にはこういう記述があるので、こういう読み方がふさわしいのではないか」といったことをお互いに議論しながら収録をさせていただけて。

実際に収録になると、表現力がすさまじいんです。それまでは手記の文字の上にいる静的な存在だった登場人物が、我々のまわりにいたかもしれない生き生きとした存在として立ち上がってきて。俳優さんの力がほんとうに大きかった。

試写の段階では、我々素人が仮に朗読部分を入れるんです。素人なりに一生懸命演技をして、「こういうことだったんじゃないか」と登場人物の心情に思いを馳せて吹き込むんですが、俳優さんがそれとはまったく別の読み方をされることがあるんですね。

--おお。

横井：ちょっと面食らったりすることもあるんだけど、でも「確かにこっちかもしれない」ということもあって。そこから議論して調整していくのですが、俳優さんの表現力というのはすごいものだなと、毎度にことですが感心させられます。

資料が残っていることのありがたさ

--最後に、陳腐で恐縮ですが、今回の番組をどういう人に見てほしいとですか。

横井：うーん……。ありがちかもしれませんが、若い方に見ていただけるとうれしいですね。

今回のシリーズでは、通史で、時間をかけて太平洋戦争について番組を放送しているんですけども、それでも、扱えたのはごくごく一部の話でしかありません。

ちょっとでも我々の番組で関心を持っていただけるのであれば、自分のおじいさん、ひいおじいさんはどうだったのか、おばあさん、ひいおばさんはどうだったのかといったことに視線を向けてくれるといいなと思います。

戦争体験者はありがたいことに、ほんとうにものすごく多くの資料を残してくれている。地域の図書館や郷土資料館といった場所にも、そうした資料は、たくさん、たくさん残っているんですね。そうしたものを通して、当事者の声に耳を澄ませていただければ、作り手としてはありがたいなと思っていて。

それで、戦争とはなんだったのか、そこから自分たちは何を学ばなければいけないのかということを考えてもらえるといいな、と。答えが一つということではないし、僕自身も「これが答えです」なんて全然言えないんですけれども、それぞれが思いを深めていくことができたらと思います。

戦争で亡くなった方を思いつづけ、大変な苦労をした方がつくってきた社会の上に、我々は乗っかっている。そういう方たちがなにを思っていたのかについて、年に一回でもいいので、思い起こしていただけたら、とてもありがたいと思います。

