15Æü¤ÎÊ¡²¬¸©Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Î»²Æ»¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ»²Æ»¤Ç¤¹¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â´À¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤ªËßµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ï15Æü¡¢µ¤²¹¤¬35¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü»±¤äË¹»Ò¤ÇÆüº¹¤·¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿Ì£¤Î¤«¤É¹¡©¡×
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸ー¡ª¡×
¡Ö¤¤¤Á¤´ー¡ª¡×
¢£ÃæÂ¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö½ë¤¤¤«¤é¡ª¡×
¤«¤É¹¤ÇÎÃ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¡ÊÊ¡²¬¤ËÍè¤ë¡Ë2ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½É¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤È¤·3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Ï¡¢¥×¥Á¿·º§Î¹¹Ô¤ÇÊ¡²¬¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÁÖ¤ä¤«¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤¿¤é¹Ô¤¯Æü¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
´Ñ¸÷µÒ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»²Æ»¤Ç¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤Ç¤¹¡£ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ðー¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡×
¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×
¢£Å·»³ ÂÀºËÉÜËÜÅ¹¡¦¹õ´ä¹¬µª Å¹Ä¹
¡Ö¡Ê¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¡Ë50¥Ñー¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤ê¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¡×