43歳・熊田曜子、自身の“後継者”募集 オーディション告知に「熊田曜子2世誕生か」「ハードルが高そう」
タレントの熊田曜子（43）が15日、自身のインスタグラムを更新し、「熊田曜子二世発掘オーディション」のエントリー募集を告知した。グランプリ受賞者には、熊田と共に大型ファッションショーに出演できるほか、熊田と同じ芸能事務所に所属できる可能性もあるという。
【写真】「熊田曜子二世発掘オーディション」を報告した熊田曜子
熊田は投稿で「ただいま私熊田曜子の後輩ちゃんを発掘する、『熊田曜子二世発掘オーディション』のエントリー募集をしてるよ」と呼びかけ。「グランプリになった方は私と一緒に大型ファッションショーに出演、同じ事務所に入れるチャンスもあるよ」と特典を明かし、「ぜひエントリーお待ちしています」と応募を促した。
この投稿にファンからは「熊田曜子2世誕生か」「曜子さん2世、大変そうですが楽しみですね」「ハードルが高そうです」「う〜む、くまようちゃんの2世なんか生まれるかな〜？」などのコメントが届いている。
熊田は、1982年5月13日生まれ、岐阜県出身。アーティストハウスピラミッド所属。抜群のプロポーションを活かしグラビアアイドルとして人気を獲得。2006年4月、シングル「Always」で歌手デビューを果たす。俳優として、ウェブドラマ『ベストフレンド』（04年）、ドラマ『いちばん暗いのは夜明け前』（05年）、映画『ナース白書』（06年）、映画『怪奇タクシー 風の夜道に気をつけろ!』（22年）などに出演。21年10月、39冊目の写真集『39』を発売。
2012年4月、一般男性と結婚。同年12月、第1子女児出産。15年10月、第2子女児出産。18年6月、第3子女児出産。23年4月に離婚した。
【写真】「熊田曜子二世発掘オーディション」を報告した熊田曜子
熊田は投稿で「ただいま私熊田曜子の後輩ちゃんを発掘する、『熊田曜子二世発掘オーディション』のエントリー募集をしてるよ」と呼びかけ。「グランプリになった方は私と一緒に大型ファッションショーに出演、同じ事務所に入れるチャンスもあるよ」と特典を明かし、「ぜひエントリーお待ちしています」と応募を促した。
熊田は、1982年5月13日生まれ、岐阜県出身。アーティストハウスピラミッド所属。抜群のプロポーションを活かしグラビアアイドルとして人気を獲得。2006年4月、シングル「Always」で歌手デビューを果たす。俳優として、ウェブドラマ『ベストフレンド』（04年）、ドラマ『いちばん暗いのは夜明け前』（05年）、映画『ナース白書』（06年）、映画『怪奇タクシー 風の夜道に気をつけろ!』（22年）などに出演。21年10月、39冊目の写真集『39』を発売。
2012年4月、一般男性と結婚。同年12月、第1子女児出産。15年10月、第2子女児出産。18年6月、第3子女児出産。23年4月に離婚した。