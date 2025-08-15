タレント小原ブラス（33）が15日、東京・有楽町のよみうりホールで開催されたTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の公開生放送に出演し、10月から水曜コメンテーターとして同番組にレギュラー出演することを発表した。

番組の放送5000回を記念した公開生放送。日替わりコメンテーターたちと曜日の垣根を越えたトークコーナーの最後に、「ちょっとお話ししたいかも」と手を挙げた。

「ちょっといいですか。2019年の4月から黒船特派員として出させていただいているんですけど、9月末をもって、黒船特派員を辞めて…」

場内に「蛍の光」が流れるしんみりムードの中、出演者たちからは「辞めるの！？」と驚きの声が上がったが、小原は「コメンテーターになります」と発表。番組卒業の発表と勘違いしたのか、MCの大島由香里は「ねえ！ねえ！」と猛ツッコミを入れていた。

小原は現在、番組の進行をサポートしたり、一部コーナーを担当する外国人タレント“黒船特派員”として出演中。曜日コメンテーターへの昇格となる。

MCの垣花正は「盛り上がりましたね」と笑顔。ミッツ・マングローブは「成り上がったな」と、らしい表現で小原に祝福の言葉を送っていた。

小原はロシア生まれ。母が日本人と再婚したことを機に、日本へ移住した。番組には19年から、黒船特派員としてレギュラー出演している。