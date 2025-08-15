¡ÖÎ¤¾±Ä®¤Ë¶½Ì£¤È¤«¿Æ¤·¤ß¤ò¡×ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö¤µ¤È¤¿¤Ó¤¹¤È¡×¤Ë6¿ÍÇ¤Ì¿¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©Î¤¾±Ä®¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¡Ö¤µ¤È¤¿¤Ó¤¹¤È¡×¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¤¾±Ä®¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö¤µ¤È¤¿¤Ó¤¹¤È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®¤ÎÆâ³°¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿6¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¤µ¤È¤¿¤Ó¤¹¤È¡×¤ÏSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬Ìò³ä¤Ç¡¢²ÃÆ£Ä®Ä¹¤«¤éÇ¤Ì¿¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£ÂÙµ×Î¤¾±Ä®Ä¹¡Ë
¡Ö¼«Á³¡¢Îò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¿©¤ÙÊª¡¢¿Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤è¤µ¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÊý¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Î¤¾±Ä®¤Ë¶½Ì£¤È¤«¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢Æ£°æÉ÷¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Î¤¾±Ä®¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤µ¤È¤¿¤Ó¤¹¤È¡×¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¤¾±Ä®ºß½»¡¡Âç¿¹ÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Î¤É¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤«¤â¤¢¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡Ê²Æì¸©½Ð¿È¡¡ANRI¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªÌîºÚ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³¤³°¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡Ö¤µ¤È¤¿¤Ó¤¹¤È¡×¤ÎÇ¤´ü¤ÏÍèÇ¯(2026Ç¯)3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£