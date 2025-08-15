¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¡×²Æ²ñ´ü¡¡½é»²²Ã¤Î¤µ¤Ì¤»Ô²ñ¾ì¤âËßµÙ¤ß¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡Ú¹áÀî¡Û
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¡×¤Î²Æ²ñ´ü¤ÏÃæÈ×¤Ç¤¹¡£½é»²²Ã¤Î¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤Î²ñ¾ì¤â¡¢ËßµÙ¤ß¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤ÈÆÁÍø¤Ë½É¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÉÕÁÓ¿À¡Ê¤Ä¤¯¤â¤¬¤ß¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡Ö¹çÀ®¤µ¤ì¤·º²¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¿á¤¹þ¤àÂ©¤ä¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ÷¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
À¥¸Í·Ý½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë»ÖÅÙ¡¦ÄÅÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢5¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÖÅÙ½Ð¿È¤ÎÈ¯ÌÀ²È¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤ÎµÇ°´Û¤Ë¤âºîÉÊ¤¬¡£µðÂç²½¤·¤¿¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤ä¡¢ÀÅÅÅµ¤È¯À¸ÁõÃÖ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡Ä
¡Ö¥Ð¥Á¥Ã¥Ð¥Á¥Ã¡×
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÊ¿²ì¸»Æâ¤Î¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥º¤ò»È¤Ã¤¿¶õ´Ö¥¢ー¥È¡Ö»þ´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÊ¡Åç¸©¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤ë¤Ð¤ëÍè¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¡×
ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Î²Æ²ñ´ü¤Ç¤¹¡£»ÖÅÙ¡¦ÄÅÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢µÙ·Æ½ê¤¬4¤«½êÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Æü»±¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ä°û¤ß¿å¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ç½ë¤µÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½»Ì±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë
¡Ö¿åÊ¬Êäµë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Ëß¤â¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡×¤Ç¤¹¡£²Æ²ñ´ü¤Ïº£·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£