Æð¼°Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖNPB¥¬ー¥ë¥º¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¡¡²¬»³¤Ç½é³«ºÅÃæ¡¡20Æü¤Ë·è¾¡Àï¡Ú²¬»³¡Û
¾®³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆð¼°Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖNPB¥¬ー¥ë¥º¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¤¬²¬»³¤Ç½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤Î¤¦¡Ê14Æü¡Ë³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆð¼°Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖNPB¥¬ー¥ë¥º¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¡¡²¬»³¤Ç½é³«ºÅÃæ¡¡20Æü¤Ë·è¾¡Àï¡Ú²¬»³¡Û
¡ÖÃç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
³«²ñ¼°¤ÇÁª¼êÀëÀÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¬ー¥ë¥º¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óËÒÌîÈþ²»Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï½÷»ÒÌîµå³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¶¥µ»¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë2013Ç¯¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ê¤É¤·¤¿46¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï³«ºÅÃÏÏÈ¤ÇÁÒÉß¥Áー¥à¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¬ー¥ë¥º¡¡ËÒÌîÈþ²»¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Ö²¬»³¤À¤«¤é¤³¤½³§¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡¡ÃæÂ¼¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö²¬»³¤È¤«ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ìîµå¤ÎÉáµÚ¤¬¤½¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»î¹ç¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Æü¤ËÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£