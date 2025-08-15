『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』と大阪・関西万博とのコラボレーション商品が発売されます。



登場するアイテムは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のアートをデザインしたバッグチャーム、EXPO 2025ロゴをゴールドプレートでデザインしたキーリングです。

「ミャクミャク」コラボチャームは、「ミャクミャク」のアートが全面にデザインされたバッグチャーム。チェーン部分には、「ミャクミャク」を連想させるブルー×レッド×ホワイトのカラーをワンポイントに施しています。チェーンは取り外しが可能で、ファスナーチャームとしても使用できるそう。

「ミャクミャク」コラボチャーム

「EXPO 2025」コラボチャームは、柔らかいパステルカラーとベーシックカラーの全7色と豊富なカラーバリエーション。フックタイプの金具とチェーンのどちらも付いていて、バッグに付けたり、鍵などのアイテムに付けたりと様々なパターンで使用可能。

「EXPO 2025」コラボチャーム

今回のコラボアイテムは、いずれも価格は4180円（税込み）。対象のサマンサタバサならびにその系列の店舗で販売されます。また、サマンサタバサ公式オンラインショップでは8月26日（火）から発売予定とのことです。

【展開店舗】

・サマンサタバサ…大丸梅田店、高島屋大阪店、大丸神戸店、神戸マルイ店、河原町OPA店、ジェイアール京都伊勢丹店、いよてつ高島屋店、広島パルコ店



・サマンサタバサプチチョイス…いよてつ高島屋店、天王寺Mio店



・サマンサベガ…梅田エスト店、ららぽーと和泉店



・アンドシュエットギャラリー…ピオレ姫路店、イオン岡山店



・アンドシュエット…ルクアイーレ店



・サマンサティアラ…京都高島屋店、阪神梅田本店



・サマンサタバサグローバルアイランド…羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店