60Ç¯¤Ö¤êËÜµòÃÏ13Ï¢¾¡¤ËÄ©¤à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤Ï5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¡°æ¾åÊþÌé¤¬6»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡¡
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï7·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤éÆ±µå¾ì¤Ç¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö12Ï¢¾¡Ãæ¡£ËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçºåµå¾ì»þÂå¤Î1965Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë60Ç¯¤Ö¤ê¤Î13Ï¢¾¡¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤Ï5»î¹çÂ³¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¡¢°æ¾åÊþÌé¤¬6»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¡Ö8ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ï¾¾ËÜÀ²¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡»°¡¡¥À¥¦¥ó¥º
¡¡2¡¡Í·¡¡ÌîÂ¼Í¦
¡¡3¡¡»Ø¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡4¡¡°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5¡¡±¦¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡6¡¡Êá¡¡Îæ°æÇî´õ
¡¡7¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡8¡¡º¸¡¡°æ¾åÊþÌé
¡¡9¡¡Ãæ¡¡º´Æ£Ä¾¼ù
¡¡¡¡ Åê¡¡¾¾ËÜÀ²