¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤À¤ï¡×¡Ö¿·Á¯¡×King Gnu¡¦¾ïÅÄ¡¢¥Ò¥²¤Ê¤·&¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡È·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦King Gnu¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡È¥Ò¥²¡É¤Ê¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ò¥«¥ó¡Ä¥É¥ì¥Ã¥É¡Ä·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿King Gnu¾ïÅÄ
¡¡¾ïÅÄ¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡¡É¦¤¬Ìµ¤¤¼Ì¿¿¤È¤«²¿Ç¯¿¶¤ê¤À¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·×10¼ïÎà¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï´ñÈ´¤Ê¥â¥Ò¥«¥ó¤ä¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤À¤ï¡×¡Ö°û¤ßÊª¿á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¸ÀÍÕ¼º¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤«¤ï¤ë¡×¡ÖÉ¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¿·Á¯¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ò¥«¥ó¡Ä¥É¥ì¥Ã¥É¡Ä·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿King Gnu¾ïÅÄ
¡¡¾ïÅÄ¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡¡É¦¤¬Ìµ¤¤¼Ì¿¿¤È¤«²¿Ç¯¿¶¤ê¤À¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·×10¼ïÎà¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï´ñÈ´¤Ê¥â¥Ò¥«¥ó¤ä¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤À¤ï¡×¡Ö°û¤ßÊª¿á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¸ÀÍÕ¼º¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤«¤ï¤ë¡×¡ÖÉ¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¿·Á¯¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£