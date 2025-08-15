松丸亮吾『ポケモン』世界大会で実況担当 ポケカ部門で「頑張るので絶対見て！」
謎解きクリエイターの松丸亮吾が15日、自身のXを更新。16日〜18日（現地時間：15日〜17日）までアメリカ・アナハイムで開催されるポケモンバトルの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス2025』（ポケモンWCS2025）で、実況を務めることを報告した。ポケモン公式サイトでもカードゲーム部門（ポケモンカード）で、松丸が実況を担当することが発表された。
2004年より開催された世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス』は、ゲーム、カードゲームなど各部門の世界チャンピオンを決めるもので、毎年、世界中から多くのプレイヤーが参加。世界各国の予選を勝ち抜いた選手たちが大好きなポケモンたちと一緒に世界一を目指す年に一度のトーナメント大会で、過去には日本人選手も優勝するなど、ファンの間で毎年注目されている大会となっている。
世界大会はこれまでアメリカやカナダを中心に開催されてきたが、2022年にはヨーロッパ地域として初めてイギリス・ロンドンで開催。そして、2023年には初めてアジア地域で開催され、日本の横浜で開催されたことで大きな話題となった。
松丸はXで「今年のポケモン世界大会、僕が実況を務めることになりました！！アメリカ・アナハイムにて今日から3日間開催。日本では本日深夜0:30から配信もあります！！！」と報告。
「柴田アナ・松本圭世さんと一緒に、ポケカ愛を込めて分かりやすい実況ができるよう頑張るので絶対見て！！！」と呼びかけた。
松丸は芸能界の中でも大の『ポケモン』好きで知られており、ポケモン関連のイベントにも多く参加。現在、テレビ東京系で放送中のポケモン情報番組『ポケモンとどこいく!?』ではレギュラー出演している。
