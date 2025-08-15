¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¡ÛÂç¶¶Í³¼î¡¡»ºµÙ¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÂè65²ó¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬16Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£15Æü¤ËÁ°¸¡Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯8·î10¡Á16Æü¤Î¤Ó¤ï¤³G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ë2ÆüÌÜ¤«¤éÄÉ²Ã¤Ç»²Àï¤·¤¿¸å¡¢»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶Í³¼î¡Ê30¡áÅìµþ¡Ë¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀïÎó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Àá¤ÎÁ°¤ËÊ¿ÏÂÅç¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤½¤Î»þ¤ÎÊý¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¯Ä´À°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÄ´À°ºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÊì¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥ì¡¼¥¹¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£½éÆü¤Ï4R6¹æÄú¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¡£