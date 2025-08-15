¡Ú½ÂÂÚ¾ðÊó¡Û¤ªËß¸åÈ¾¡¡Í¼Êý¤«¤é½ÂÂÚ¤Î¼ÖÎó¡¡Ì¾¿À£±£µ¥­¥í¡¡Ã¸Ï©Æ»£±£¶¥­¥í¡¡Ãæ¹ñÆ»¡¦¿·Ì¾¿À¤È¤â£±£°¥­¥í°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ

¡¡¤ªËßµÙ¤ß¤Î¸åÈ¾¡¢£±£µÆü¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ê¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬¿­¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¿À¹âÂ®¤Ï¾å¤ê²¼¤ê¤È¤â£±£µ¥­¥í¡¢¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌçÆ»¤Ç£±£¶¥­¥í¡¢Ãæ¹ñÆ»¤Ç£±£²¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Í¥¯¥¹¥³À¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å£µ»þ£´£°Ê¬¸½ºß¡¢Ì¾¿À¾å¤êÅìµþÊýÌÌ¤ÏÂçÄÅ£É£Ã¤ÈÂç»³ºê£Ê£Ã£Ô¤Î´Ö¤Ç£±£µ¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¡£

¡¡¤½¤Î¼êÁ°¤Ï¡¢Âç»³ºê£Ê£Ã£Ô¤òÀèÆ¬¤Ë£´¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£

¡¡Ì¾¿À¾å¤êÂçºåÊýÌÌ¤ÏÁðÄÅ£É£Ã¤ÈµþÅÔÆî£É£Ã¤Î´Ö¤Ç£±£´¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¡£¤½¤Î¼êÁ°¡¢ÁðÄÅ£Ê£Ã£Ô¤È¿®³Ú£É£Ã¤Î´Ö¤Ç£µ¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£

¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦À¾Â¦¡¢ÂçºåÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¹ñÆ»¤ÏÊõÄÍÀ¾¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç£±£²¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¡£¤¦²ó¤¹¤ë¿·Ì¾¿À¤â¡¢¿À¸Í£Ê£Ã£Ô¤ÈÀîÀ¾£É£Ã¤Î´Ö¤Ç£±£±¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿»³ÍÛÆ»¾å¤êÂçºåÊýÌÌ¤Ï»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿¹â»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç£±£±¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£

¡¡Ã¸Ï©Åç¤«¤é¿À¸ÍÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌçÆ»¤Ï¡¢Ã¸Ï©Åç¤ÎËÌÃ¸£É£ÃÉÕ¶á¤Ç£±£¶¥­¥í¡£¿À¸Í¤«¤éÂçºå¤Ø¸þ¤«¤¦ºå¿À¹âÂ®£³¹æÀþÅì¹Ô¤Ï¡¢µûºêÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë£±£µ¥­¥í½ÂÂÚ¤È·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£