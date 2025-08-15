¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤à¿ÆÍ§¤È¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ÏÃ¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡¿¤à¤®¤Î¤Ï¤Ê 1¡Ê5¡Ë
4Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÄÍýÍ³¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·³è¡ª¡©¡¿¤à¤®¤Î¤Ï¤Ê 1¡Ê1¡Ë
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·³è¤Ë¶Ð¤·¤à¡¢¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¤Î»³ËÜÇþ¡Ê30¡Ë¡£·ëº§¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Èà¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤â²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇË¶É¡£°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëÇþ¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤È¤â¤è¤Ï¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼«Î©¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤Î±à¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
Çþ¤È¤È¤â¤è¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹À¸³è¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»ÔÀî ¤Ê¤Ä¤òÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤à¤®¤Î¤Ï¤Ê¡Áshared life is beautiful¡Á 1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á»ÔÀî ¤Ê¤Ä¤ò¡¿¡Ø¤à¤®¤Î¤Ï¤Ê¡Áshared life is beautiful¡Á 1¡Ù