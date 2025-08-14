¿ÀÈëÅª¤ÊÆÈÆÃ¤Î²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦XAI¡¢½é¤È¤Ê¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖXAIXLIVE¡×³«ºÅ¡ª½é²ó¥²¥¹¥È¤ÏZAQ¤Ë·èÄê¡ª
¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¡¢¤É¤³¤«¿ÀÈëÅª¤ÊÆÈÆÃ¤Î²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼XAI¤Î½é¤È¤Ê¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖXAIXLIVE¡×¤¬¡¢10·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ç³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯RPG¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥Ð¡¼¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦³ý¿¹·î²Î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡¢ºîÉÊÈ¯¤ÎShe is Legend¤Ç¤ÏZepp TOUR¤ò´°¿ë¡¢ß·Ìî¹°Ç·¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦SawanoHiroyuki[nZk]¤Ç¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù·àÈ¼¡ÖDARK ARIA¡×¤¬¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëXAI¡£
5·î¤Ë¤ÏLIQUIDROOM¤Ç¤Î3rdLIVE¤ò½ª¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤À¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖXAIXLIVE¡×¡£Âº·É¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨ÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Ç¶¥±é¤¹¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎX(¥Ð¥¤)¤Ë¤Ï¡Èversus¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢XAI¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÈX¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡ÈÌ¤ÃÎ¤Î¡É¡ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡É²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿LIVE¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖXAIXLIVE¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏZAQ¤¬·èÄê¡ª¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÈà½÷¤Ï¡¢XAI¼«¿È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤Âº·É¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î1¿Í¡£¤½¤ó¤ÊZAQ¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê²½³ØÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ¤ÃÎ¤Î¡É ²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¡£
¡ÖXAIXLIVE¡×¤ÏËÜÆü8·î14Æü12»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ÃÈæ¼÷¡¦¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¹ë²Ú¶¥±é¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡ÖXAIXLIVE¡×¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ãXAI¥³¥á¥ó¥È¡ä
10·î2Æü¤Ë #XAIXLIVE ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
X(¥Ð¥¤)¤Ë¤Ï¡É versus ¡È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Î¡ÉX¡É¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢¡ÉÌ¤ÃÎ¤Î¡É¡ÉÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡É²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿LIVE¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÂÐ¥Ð¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òXAI¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ãZAQ¥³¥á¥ó¥È¡ä
LIQUIDROOM¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï»ä¤Î°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡ª¤·¤«¤âÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ÇZAQ¤Î²»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤µ¡ªº£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£XAI¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂÐ¥Ð¥ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
XAIÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö
¡ÖXAIXLIVE¡×
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30³«¾ì¡¡19:00³«±é
²ñ¾ì¡§LIQUIDROOM¡ÊÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¡Ë
½Ð±é¡§XAI¡¡ BAND¡§Gt µµËÜ´²µ®(GLIM SPANKY) / Dr Âç°æ°ì×½ / Bass ÁáÀîÃÎµ±(DATS)
GUEST¡§ZAQ
¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡6,600±ß
¢¨¤´Æþ¾ì»þ¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹ÔÍ½Ìó¡§2025Ç¯8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/xai/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/xai/
XAI OFFCIAL FANCLUB ¡ÖRhinoceros Port¡×Àè¹ÔÍ½Ìó
2025Ç¯8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¼çºÅ¡§DISKGARAGE ¡¡´ë²è¡§ÅìÊõ·ÝÇ½ / ¥ì¥¤¥é¥¤¥ó
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISKGARAGE
https://info.diskgarage.com
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
XAI
2017Ç¯¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØGODZILLA¡Ù°ìºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGODZILLA ²ø½ÃÏÇÀ±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢¡ÖWHITE OUT¡×¤Ë¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2022Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯RPG¡Ø¥Ø¥Ö¥ó¥Ð¡¼¥ó¥º¥ì¥Ã¥É¡Ù¡ÊWFS ¡ß Key¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦³ý¿¹·î²Î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊÆâ¤Ë¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÚShe is Legend¡Û¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ZeppTour¤ò´°Áö¤·¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖAnimelo Summer Live¡×¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBilibili World 2024¡×¤È¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ß·Ìî¹°Ç·¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡ÚSawanoHiroyuki[nZk]:XAI¡Û¤È¤·¤ÆNetflix¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é Á°ÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¡¢¡Ø¥á¥«¥¦¥Ç¡Ù·àÈ¼¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÃ´Åö¡£
THE SPELLBOUND¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Guest Musician¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Î³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¡£
¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬4000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ÎÂè9ÏÃÁÞÆþ²Î¡ÖÌÀÆü¤òË¬¤Í¤Æ¡×¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢2025Ç¯5·î¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAfterglow¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤òLIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¿ÀÈëÅª¤ÊÆÈÆÃ¤Î²ÎÀ¼¤ò¤â¤Ä¡£
ZAQ
3ºÐ¤Îº¢¤è¤ê¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»Âç¤Î¥Ô¥¢¥Î²Ê¤òÂ´¶È¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò³Ø¤ÖËµ¤é¥í¥Ã¥¯¤äR&B¡¢Hip-Hop¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢²»Âçºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¤Î²»³ÚÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÃØ³¡£2012Ç¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¤ÍèÆüµ¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¹Ô¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ë¤â³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é2012Ç¯10·î¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃæÆóÉÂ¤Ç¤âÎø¤¬¤·¤¿¤¤!¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖSparkling Daydream¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤âTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¥»¥Ö¥ó¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥ì¥Ü¥ë¥Æ¥£¥ª¡ÁÄ¶¿Í¸¸ÁÛ¡Á¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡Ù¤Ê¤É¤ÎOP¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAnimelo Summer Live 2017 -THE CARD-¡Ù¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê(¶¦Æ±ÊÔ¶Ê)¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈ¼«À¤Ç¡¢²è°ìÅªÍÍ¼°Èþ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥½¥ó¡Ö²¦Æ»¡×¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
