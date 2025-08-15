¡Ö¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡×¤¬¡Ö¥¤¥«¥Ä¤¤¡È¥Ð¥¤¥¯¡É¡×¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¡ª ÈþµÓ¡ß¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡Ö¥«¥ï¥µ¥¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö½Â¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×À¼¤â!? Ç÷ÎÏ¤Î¡ÖÂç·¿ÆóÎØ¡×¤ËÈ¿¶Á¤â
¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥«¥ï¥µ¥¡ÖGPZ900R¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖNinja¡×¤È¤Î¥Ð¥¤¥¯°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡×¤È¡Ö¥¤¥«¥Ä¤¤¡È¥Ð¥¤¥¯¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÈþµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¹õ¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇNinja¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ØËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤ë¹ñÀ¸¤µ¤ó¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÀ¸¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿GPZ900R¤ÏÁ¯Îõ¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¹ñÀ¸¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤ÈÆ±¤¸ÀÖ¿§¤Î¥ë¡¼¥¸¥å¡¢¤¤é¤ê¤È¸÷¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤àÂç¿Í¤Îµ¤ÉÊ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡GPZ900R¤Ï¡¢¥«¥ï¥µ¥¤¬Âç·¿ÆóÎØ¼Ö¡ÖZ1¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢1982Ç¯¤ËÅö½é¤Ï³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£1991Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2200mm¡ßÁ´Éý740mm¡ßÁ´¹â1220mm¡£
¡¡ÁíÇÓµ¤ÎÌ908cc¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯4µ¤ÅûDOHC¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï86PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï6500rpm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹ñÀ¸¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤â½ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¤³¤³¿ôÆü¤Î½ë¤µ¤ò¤Í¤®¤é¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñÀ¸¤µ¤ó¤È¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¤òÁª¤Ö¤¢¤¿¤ê½Â¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£