¤¨¤Ã¡Ä¡ÖµÙÆü³ä°ú¡×Å¬ÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª ¡Ö¤ªËß¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä!?¡× 8·î16Æü¡¦17Æü¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹âÂ®ÎÁ¶â¤Ï°Â¤¯¤Ê¤é¤º¡ª
¤ªËß¤Î¥é¥¹¥È2Æü¤â¡Ä µÙÆü³ä°ú¤ÏÅ¬±þ¥Ê¥·
¡¡2025Ç¯¤Î¤ªËß¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ü´Ö¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£Ç¯¤Î¤ªËß´ü´Ö¤ò´Þ¤à2025Ç¯ÅÙ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÙÆü¤Ç¡ÖµÙÆü³ä°ú¡×¤¬Å¬±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ªËß¤Î¥é¥¹¥È2Æü¤È¤Ê¤ë8·î17Æü¡¦18Æü¤âÅ¬±þ³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÙÆü³ä°úÅ¬ÍÑ½ü³°Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î14Æü¤ËÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ½£»Í¹ñÏ¢Íí¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓµÜ¾ë¸©Æ»Ï©¸ø¼Ò¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤ÊÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¼ûÍ×Ê¿½à²½¤ä¸òÄÌÊ¬»¶¤Î¤¿¤á¡¢¸òÄÌº®»¨´üÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï3Ï¢µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÙÆü³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢µÙÆü³ä°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡¢¤ªËß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÂÂÚÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Â¾¤Î3Ï¢µÙ¤Ç¤ÏÏ¢µÙ¸å¤ÎÅÚÆü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸òÄÌ¤Î½¸Ãæ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È¾åµ¤Î³Æ¼Ò¤¬¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï3Ï¢µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÙÆü³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª2025Ç¯8·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªËßºÇ½é¤Î8·î9Æü¡¦10Æü¡¦11Æü¤È16Æü¡¦17Æü¤¬µÙÆü³ä°ú¤ÎÅ¬ÍÑ½ü³°Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î23Æü¡¦24Æü¡¢30Æü¡¦31Æü¤ÏÅ¬ÍÑÆü¤Ç¤¹¡£