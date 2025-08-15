◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が１５日、自身のインスタグラムで、スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングの様子を公開した。

尚弥はＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との世界戦１か月前となる１４日に、横浜市の大橋ジムで、元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝と６ラウンドのスパーリングを実施。大橋会長は「スピード テクニック パワー

いいスパーリングが出来ています」と伝えた。同会長は１２日にもタパレスと６回の実戦練習を行ったことを報告しており、「素晴らしい内容でした」と伝えている。

尚弥はアフマダリエフ戦に向けて、かつて４団体王座統一戦を戦ったタパレスを招へい。これまで実戦練習を重ねてきたほか、自身１３年ぶりとなる、名門・帝拳ジムへの出稽古を敢行。７日には日本バンタム級王者・増田陸（帝拳）と５ラウンドのスパーを実施。大橋会長は「緊張感のある練習が出来ました」と投稿していた。

尚弥―アフマダリエフ戦のチケットはすでに完売したという。試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料生配信される。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。